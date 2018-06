Mit zwei Aufführungen hat am Sonntagnachmittgag im Fürstensaal der Kapfenburg das Collegium Musicum seinen Besuchern musikalische Impressionen von der britischen Insel gegeben. Hierbei dominierten Werke zeitgenössischer englischer Komponisten.

Zum Auftakt erklang eine „Suite for Strings“, von John Rutter, einem 1945 geborenen Londoner. Schon diese Interpretation des viersätzigen Werks durch das Ensemble des Aalener Kammerorchesters ließ vor dem geistigen Auge der Zuhörer ein freundlicheres Bild von der Insel entstehen, als das was in „Nachrichten 2016“ bislang auf den Kontinent gelang. Dennoch konnte man in der Wiedergabe des „Colourful Sounds from Britain“, wie Dirigent Gero Wittich das Programm überschrieben hatte, auch etwas von Leidenschaften, Temperamenen und auch vom Eigenwillen der Inselbewohner spüren.

Anna Sophie Dauenhauer glänzt als Solistin

Den Namen „Caledonian“, die lateinisch-keltische Bezeichnung von Schottland, hat der 1951 in Edinburgh geborene John Glenesk Mortimer einem von ihm komponierten Concerto für Solo-Violine gegeben. Die Aufführung dieses Werkes mit der europaweit bekannten Geigerin Anna Sophie Dauenhauer war der Höhepunkt der Kapfenburg-Serenade. Die mehrfach bei Wettbewerben mit Preisen ausgezeichnete Geigengenvirtuosin glänzte mit dem dreigliedrigen Werk, einer Hommage des Komponisten an seine Heimat. Besonders eindrucksvoll vermittelte die Solistin diese musikalische Heimatbeschreibung, so dass auch Charaktere schottischer Landschaften vor den inneren Augen des Zuhörers Gestalt annahmen.

In der „St. Paul’s Suite“ von Gustav Holst (1874 bis 1934) kam der irische „Jilg“ zu Ehren. Mit dem Einstudieren dieses Werkes hat Gero Wittich sein Aalener Orchester auf ein erstaunliches Niveau geführt. In Soli der Violine hörte man das besonders schön, allen voran von Konzertmeisterin Isolde Schmerek mit träumerisch verklingenden Tönen und auch einem akzentuierten, abrupten Schlussstrich beim Finale.

Mit traditionellen englischen und irischen Volkslieder gab das Ensemble der beschwingten Musikstunde einen heiteren Ausklang und ließ auch noch einen Dudelsack erklingen – mit dem Orchestercellisten James Beattie als Solist am schottischen Nationalinstrument.