Mit viel Humor, musikalischer Hochleistung und „Stage diving“ hat Michael Patrick Kelly das Publikum am Dienstagabend auf der Schloss Kapfenburg zum Jubeln gebracht.

Die fünf Musiker von Michael Patrick Kelly begannen mit einem flotten und rockigen Stück den Abend, was den versetzten Auftritt des Sängers selbst allerdings unspektakulär erschienen ließ. Kaum bemerkbar und ganz langsam betrat Kelly die Bühne, um aber stimmlich alles zu geben.

Michael Patrick Kelly hatte den ganzen Abend das Publikum auf seiner Seite. Ausdauernd klatschten die Zuschauer, bewegten die Arme im Takt oder sangen fleißig mit.

Selbst die teils sehr theatralischen Gesten und die stark in die Länge gezogenen Lieder, bei denen minutenlang nur Musik und ein paar Laute fielen, schienen das Publikum nicht zu stören. Sie waren begeistert, was Michael Patrick Kelly zu schätzen wusste.

So nahm er sich Zeit, mit seinen Fans Selfies zu machen, worauf Jubelschreie folgten. Auch das „Stage diving“ kam sehr gut an. Mit den Worten „Freunde lässt man nicht fallen und kneift man nicht in den Po“ begab sich der Sänger vertrauensvoll in die Hände des Publikums. Sicher ließ en seine Fans ihren Star wieder zur Bühne gleiten, wo er wieder Vollgas gab.

Egal ob mit Bass, Akustikgitarre, Congas oder Klavier – musikalisch überzeugte Michael Patrick Kelly im Hof von Schloss Kapfenburg. Mit einer Mischung aus Rock, Pop und stimmungsvollen Balladen zeigte er, dass er nicht mehr der Musiker von früher ist. Doch ganz entziehen will er sich seiner Vergangenheit nicht: „Schließlich gehört die zu meiner ID.“ Deshalb begeisterte er mit einem Medley aus den Kelly-Family-Liedern „Angel“, „One More Song“ und „One More Freaking Dollar“.

Kelly nimmt sich auch selbst auf die Schippe

Zuvor machte er das Publikum darauf aufmerksam, dass diejenigen, die umfallen möchten, zu der Torbogenseite gehen sollen, und wer lieber kotzen möchte zur anderen Seite, denn da würden Eimer bereitstehen. Das war nicht das einzige Mal an dem Abend, das Michael Patrick Kelly Humor bewies. Manchmal neckte er das Publikum, manchmal nahm er sich selbst auf die Schippe: „Bei Facebook lese ich ganz oft, ich wäre so ein toller Typ. Da fragt mal meine Frau.“ Er halte es selbst kaum mit sich aus. Auf der Bühne könne er sich gerade zwei Stunden zusammenreißen. In Lauchheim schaffte er es sogar noch ein paar Minuten länger, bevor er die Bühne verließ und der tosende Applaus langsam versiegte.

Keine Fotos vom Festival

Sie werden sich vielleicht wundern, dass wir von den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ über die Auftritte der Künstler beim Festival Schloss Kapfenburg ohne Fotos berichten. Ein Fotovertrag des Veranstalters zwingt uns jedoch zu diesem Schritt. Nach eingehender Prüfung des Vertrags durch die Justiziarin unseres Medienhauses haben wir uns entschieden, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben. Der sieht unter anderem eine Konventionalstrafe in Höhe von 5000 Euro vor, sollte sich der Künstler in seinen Urheber-, Persönlichkeits- und Leistungsschutzrechten verletzt fühlen sowie bei ungenehmigten Bildaufzeichnungen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Die Redaktion