Königsbronner Gespräche in der Kulturhalle Hammerschmiede

Am Samstag, 14. April 2018, ab 10.00 Uhr, finden in der Kulturhalle Hammerschmiede zu Königsbronn, die 6. Königsbronner Gespräche statt.

Kiesewetter als Initiator der Königsbronner Gespräche setzt gemeinsam mit dem Bildungswerk des Deutschen BundeswehrVerbands e.V. sowie der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, in Kooperation mit dem Wirtschaftsrat Deutschland (LV BaWü), der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft e.V. (DAG), der Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. (GSP) und dem Politischen Bildungsforum Baden-Württemberg der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) die Tagung nach einjähriger Pause fort.

Das diesjährige Thema lautet: „Wie verletzbar ist unsere Gesellschaft? – Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Lichte aktueller Herausforderungen“

Einleiten wird Minister Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, um 10.30 Uhr mit einem Vortrag.

In guter Tradition wird sodann der enge Austausch mit politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern, den ehrenamtlich Aktiven, den Schulen, den kommunalen Verantwortungsträgern bis hin zu den zahlreichen mittelständischen Unternehmen aus der Region in bewährter Weise fortgesetzt. Kiesewetter: „Der jüngst bekannt gewordene Spionageangriff auf das Auswärtige Amt oder die Cyberattacke gegen die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr haben gezeigt, wie verwundbar unsere Infrastruktur ist.“ Anlässlich dieser Ereignisse sei es notwendig, die Debattenkultur zu diesen drängenden Themen unserer Zeit in der Region zu stärken, so Kiesewetter.

Als Experten treten unter anderem André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbands e.V. – Mathias Brodbeck, Kreisgeschäftsführer des DRK Heidenheim e.V. – Oberst Christian Walkling, Kommandeur des Landeskommandos, sowie Cyberexperte Dr. Sandro Gaycken vom Digital Society Institute, Berlin, auf.

Kiesewetter: „Ich freue mich auf lebhafte Diskussionen und viele Fragen insbesondere der jungen Generation. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie meine Kolleginnen und Kollegen in Land, Bund und der EU sind hierzu herzlich eingeladen“. Da die außenpolitische Debatte in der Gesellschaft von zunehmender Relevanz sei, müsse ein ganzheitlicher Blick auf die Handlungsfähigkeit aller beteiligten Akteure von der Bundeswehr bis hin zu zivilen Helfern gelenkt werden, so Kiesewetter abschließend.