Investor übernimmt SHW CT in Königsbronn

Für die SHW Casting Technologies GmbH & Co. KG Werk Königsbronn hat sich ein Käufer gefunden. Gespräche mit mehreren Interessenten für die beiden anderen Schwestergesellschaften in Wasseralfingen und Königsbronn laufen ebenfalls.

Das Werk in Königsbronn wird übernommen von der Rheinischen Mittelstandsbeteiligungs GmbH (RMB). Die neue Gesellschaft firmiert unter dem Namen SHW High Precision Casting Technologies GmbH. Den Kaufpreis gibt das Unternehmen nicht bekannt. Der Kaufvertrag wurde bereits im April unterzeichnet, die Übernahme unterliegt aber noch zwei Bedingungen, unter anderem dem Abschluss eines neuen Haustarifvertrages mit der Gewerkschaft IG Metall. Alle 163 Mitarbeiter sollen übernommen werden.

Die RMB ist ein strategischer Investor mit Erfahrungen in der Gießerei-Industrie. Der Investor möchte Synergieeffekte zwischen seinen bestehenden Portfolio-Unternehmen und der SHW haben, vor allem im Vertrieb und bei administrativen Tätigkeiten.

Das Traditionsunternehmen musste bereits 2013 Insolvenz anmelden. Seit Juli 2017 befinden sich alle drei operativ tätigen SHW Casting Technologies Gesellschaften sowie die Holding in Eigenverwaltung. Trotz der erneuten Insolvenz ist es im Eigenverwaltungsverfahren gelungen, die Gesellschaft in Königsbronn so aufzustellen, dass sie wieder erfolgreich wirtschaften kann. Seit dem Insolvenzantrag im Jahr 2017 läuft der Geschäftsbetrieb des Gießereiunternehmens uneingeschränkt weiter.

Werk macht wieder Gewinn

Im Werk in Königsbronn gibt es Sanierungsmaßnahmen: Neben einem verbesserten Controlling und einer optimierten Kostenstellenrechnung wurden die Vertriebsaktivitäten forciert, was sich in einem hohen Auftragsbestand von rund 15 Millionen Euro widerspiegelt. Das Unternehmen in Königsbronn kehrte zuletzt wieder in die Gewinnzone zurück und arbeitet profitabel. Für 2018 wird mit einem Umsatz von rund 28 Millionen Euro gerechnet im Vergleich zu 25 Millionen Euro 2017.