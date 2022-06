Die Polizei sucht Zeugen, weil es widersprüchliche Aussagen zu einemVerkehrsunfall gibt, der sich am Mittwoch in der Langestraße an der Einmündung zur Badgasse ereignet hat. Beim Rückwärtsfahren kollidierte ein 43-jähriger Lastwagenfahrer mit dem Auto eines 59-Jährigen, das sich hinter ihm befand. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Ellwangen, mitzuteilen.