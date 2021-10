Warum ein Wirtschaftsförderer Kirchheims neuer Bürgermeister werden will

Danyel Atalay im Überblick

Danyel Atalay ist 1984 in Böblingen geboren und in Nufringen aufgewachsen. Nach dem Abitur in Sindelfingen absolvierte er seinen Zivildienst, um danach Kulturwissenschaften, Politik und öffentliches Recht auf Magister zu studieren. Anschließend folgte ein Volontariat beim Goethe-Institut in Freiburg. Seit 2014 ist Atalay beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises beschäftigt und seit 2017 Abteilungsleiter für Wirtschaftsförderung. Gemeinsam mit seinem zwölfköpfigen Team verantwortet er die Themen Strukturförderung und Fördermittelakquise, Digitalisierung, Standortmarketing und Tourismus.

Während seines Studiums lernte er seine spätere Frau kennen. Christina Atalay ist in Benzenzimmern aufgewachsen und kümmert sich bei der Stadt Nördlingen um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam hat das Paar zwei Töchter und lebt seit etwa einem Jahr in Nördlingen.