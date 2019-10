Verein Unisono begeht Jubiläums-Weinfest

Der Partnerschaftsverein Unisono Kirchheim feiert am Wochenende vom 18. bis 20. Oktober in der Festhalle in Kirchheim sein italienisches Weinfest. Die Besucher erwartet zum 20-jährigen Bestehen des Vereins ein Unterhaltungsprogramm mit der italienischen Showtanzgruppe sowie dem Weinchor. Es gibt kulinarische Spezialitäten aus der italienischen Küche. Das Fest beginnt am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag ist um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst. Darauf folgt ein gemütliches Beisammensein mit Mittagstisch ab 11.30 Uhr. Der Festakt zur Feier der 20-jährigen Partnerschaft ist bereits am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr.