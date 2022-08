SV Eintracht Kirchheim-Dirgenheim feiert Doppeljubiläum

Dank Corona-Pause konnte der SV Eintracht Kirchheim-Dirgenheim am Wochenende ein Doppeljubiläum feiern. Neben dem 75-jähirgen Jubiläum des Gesamtvereins konnte die Damenfußball-Abteilung ihren Eintritt ins Schwabenalter feiern. Damit waren die Kirchheimer Vorreiter in der Region. Der Lohn waren viele großartige und unvergessene Erfolge an die sich nicht nur die beiden Gründungsmitglieder Adolf Schwarz und Karl-Heinz Bühler immer noch gerne erinnern.

1982 gegründet, führten die Erfolge die Kirchheimerinnen Ende der 1990er Jahre in die Oberliga. Damals die zweithöchste Deutsche Spielklasse.

Dank dem dadurch ausgelösten Boom gehörte man dieser bis zum „Bruch“ 2009 ohne Unterbrechung an. 2011 wurde man Bezirkspokalsieger, 2018 konnte endlich auch wieder ein Meistertitel gefeiert werden. Seitdem spielt die erste Mannschaft in der Regionenliga. Dieser erneute „Boom“ wurde in Kirchheim genutzt um eine zweite Mannschaft zu etablieren.

Und so stand nicht nur wegen des allgemeinen öffentlichen Interesses das Jubiläum auch primär im Zeichen des Frauenfußballs.

Während am Freitag beim Bezirkspokalspiel noch die Männer die Hosen anhatten, drehte sich am Samstag und Sonntag alles um den aktuellen Trendsport „Frauenfußball“.

Während die aktiven Damen beim Frauenturnier ihre Sieger suchten, konnten sich die Besucher beim Torwandschießen mit den ehemaligen Spielerinnen messen – und erlebten oft ihr persönliches Waterloo, denn – die Damen können es immer noch.

Sonntags am Tag des Mädchenfußballs, konnten Fußballbegeisterte aller Geschlechter das Paule- und DFB-Fußballabzeichen erwerben. Und die waren mit Feuereifer und Spaß bei der Sache. Und auch hier zeigte sich, dass es, zumindest im Jugendbereich, keinen Unterschied bei den Geschlechtern gibt. Ballbehandlung, Ballannahme, Schusstechnik – in den Ergebnislisten wechselten sich Mädchen- und Jungennamen lustig ab.

Vor allem die von Jugendleiter Manfred Wagner privat angeschafft Schussmessanlage hatte es nicht nur den Kindern angetan. Hier standen auch die Erwachsenen Schlange.

Gemeinsam mit Abteilungsleiterin Frauenfußball Annki Schneele, die noch als aktive Spielerin die Oberliga-Zeiten miterleben durfte, versucht Jugendleiter Manfred Wagner in Kirchheim wieder mehr Kinder für den Fußball zu begeistern. „Wir kleinen Vereine haben es zusehends schwerer. Daher müssen wir auf eine gute Jugendarbeit setzen.“ „Es macht auch Spaß“, ergänzt Annki Schneele. Und wenn man gesehen hat, wieviel Spaß die ehemaligen Spielerinnen auf dem Sportplatz hatten, dann könnte es durchaus sein, dass die ein oder andere als Trainerin mit für den nächsten Kirchheim Boom beim Frauenfußball sorgt.