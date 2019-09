20 interessierte Spurensucher haben das Ferienangebot des Freundeskreises Kloster Kirchheim e. V. angenommen und sich erwartungsvoll am Klosterbrunnen versammelt. Christine Frankenreiter und Edwin Michler statteten alle Teilnehmer mit Namensschildern und Fragebogen aus, denn natürlich sollte das Erforschte auch dokumentiert werden. In der uralten Stiftskapelle von 1267 lauschten alle der spannenden Geschichte von dem Grafen Ludwig III. von Oettingen, der im Sumpf bei Kirchheim in höchste Lebensgefahr geraten war und letztlich als Dank für seine Errettung das Kloster Kirchheim vor nunmehr 750 Jahren stiftete. Für die eifrigen Forscher im Klostergarten lockten bei der Dokumentation der verschiedenen Holzfiguren erfrischende Apfelschorle aus Ostalbfrüchten. Foto: privat