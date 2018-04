Sportverein will Weichen für die Zukunft stellen

Der Sportverein Kirchheim / Dirgenheim hat bei der Hauptversammlung seine Pläne für eine erfolgreiche Zukunft vorgestellt.

Der Sportverein müsse die Weichen stellen, auch noch in naher Zukunft seinen Mitgliedern etwas bieten zu können, sagte Vorsitzender Tobias Reißer. Die Menschen würden immer älter, die Gesellschaft wandle sich. Damit müsse man sich befassen und Lösungen finden.

Mit gut ausgebildeten Trainerinnen und Trainern in allen Abteilungen wolle man sich verbessern. Die Turnabteilung brauche wieder mehr Trainerinnen, da hier noch reger Bedarf besteht. Man wolle auch die Bevölkerung mit einbeziehen, um herauszufinden, welche sportlichen Aktivitäten in Kirchheim fehlen. Zum Schluss blickte Reißer noch kurz auf das 75-jährige Bestehen im Jahr 2021 voraus. Dafür müssten die Planungen nun vorangetrieben werden.

Schriftführerin Tina Grosser und Reißer erinnerten kurz an die vergagnenen Veranstaltungen. Man sei mit allen mehr als zufrieden, die Ergebnisse können sich sehen lassen. Sportvorstand Karl Bühler berichtete über die sportlichen Erfolge, auch die anderen Abteilungen hatten Positives zu berichten, abgesehen von den Skifahrern, weil der Schnee fehlte.

Nach 15 Jahren Abteilungsleiterin Turnen legte Beate Geiger ihr Amt nieder.

Klaus Schöber freute sich über ein sehr gutes Ergebnis im finanziellen Bereich. Man habe es im Team geschafft, trotz den Sportplatz ohne Kredite zu sanieren. Vereinsheim, Rasenmäher, Streugerät und vor allem Heizung kommen in die Jahre. So stehen hier größere Investitionen an.

Bürgermeister Feige bedankte sich abschließend für die Zusammenarbeit speziell beim Großprojekt Sportplatzsanierung.

Bei einem Ehrungstag hat der Sportverein treue Mitglieder geehrt. Tobias Reißer, Vorsitzender Verwaltung, bedankte sich die Treue zum Verein und die Bereitschaft,ein Ehrenamt zu übernehmen.

Reißer und Vorstandsmitglied Karl Bühler unterstrichen die Bedeutung des Ehrenamts für ein aktives Vereinsleben hervor.

Geehrt wurden folgende Aktive: Für 10 Jahre: Christoph Schindele und Thomas Schöber. Für 7 Jahre als Buchführer Martin Dittmer, für 5 Jahre Leitung Dancing Drops Ines Schöber. Für 5 Jahre Jugendbetreuer und Trainer Dominik Essig und MarioVandelli (auch Sportverband), für 10 Jahre Jochen Würth.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft: Heike Baier, Christopher Dittmer, Yannick Dittmer, Marco Erhardt, Patrick Henschel, Jutta Mayer, Cäcilia Noschka, Patricia Ott, Julia Stelzenmüller, Anja Strobel, Alexandra Uhl und Michael Waizmann.

25 Jahre: Sonja Henschel, Richard Rechtenbacher junior, Susanne Schöber und Jörg Wiesner. Für 40 Jahre: Martin Dauser, Eugen Faas, Monika Grill, Hildegard Holzner, Peter Keil, Christine Kurka, Josef Roith, Alois Strobel, Alois Waizmann und Rita Waizmann.

Zum Ehrungstag waren auch alle Mitglieder eingeladen, die einen runden Geburtstag feiern durften. Auch ihnen gratulierte der Verein.