Sportplatz soll zu Rückhaltefläche werden

Als Folge der beiden Starkregenereignisse im Mai dieses Jahres haben sich die Kirchheimer Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat intensiv mit den Ursachen, Folgen und Schäden auseinandergesetzt. Das Landratsamt rät zu verbesserter Eigenvorsorge der Betroffenen.

Zusätzlich wird empfohlen, den Sportplatz in Benzenzimmern als Polder auszubauen und zu nutzen. Damit ist eine Rückhaltefläche gemeint, die bei Bedarf geflutet werden kann. In Dirgenheim soll im Bereich der Klinge ein Damm errichtet werden. Die Kosten wären von der Gemeinde zu tragen. In der Diskussion plädierten die Räte dafür , die Flutgräben regelmäßig zu reinigen. Zudem sollen in Absprache mit der Flurbereinigung und der Landwirtschaft einzelne Maßnahmen ergriffen werden.

Die kleineren Maßnahmen könnten schnell und kostengünstig umgesetzt werden. Dennoch wolle man an einer planerischen Gesamtlösung arbeiten. Es wurde einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde hierfür Lösungskonzepte bei einschlägigen Büros einholen solle.