Solarolo und Kirchheim feiern 20-jährige Partnerschaft

Vor 20 Jahren unterzeichnete Kirchheim mit Solarolo eine Städtepartnerschaft mit dem Bewusstsein, dass diese Verbindung des Friedens den zukünftigen Generationen erhalten bleibt. Diese Urkunde wurde nun erneut bestätigt.

Bei herrlichem Wetter wohnten zahlreiche Bewohner, Gäste und Bürger am Sonntagnachmittag der Zeremonie zur 20-jährigen Partnerschaft bei. Musikalisch eingestimmt wurden die Gäste vom Männerchor „Coro Sant‘Orso“ aus dem Aostatal. Die Jugendkapelle aus Solarolo spielte die Europahymne. Die deutsche und italienische Hymne wurden von der „Banda Solarolo“ unter der Leitung von Angelo Philippini und dem Musikverein Kirchheim mit ihrem Dirigenten Ullrich Sachs gemeinsam vorgetragen.

Danach besiegelten Solarolos neuer Bürgermeister Stefano Bricollani und Kirchheims stellvertretender Bürgermeister Johannes Strauß mit ihrer Unterschrift auf der Urkunde die Fortführung der Partnerschaft. Nach dem Austausch von zahlreichen Gastgeschenken, spielten die beiden Kapellen noch den „Böhmischen Traum“ und die regionale Hymne „Romagna mia“. Beeindruckend war zuvor auch der Gottesdienst in der kleinen Kirche in Solarolo, der ganz im Zeichen der Partnerschaft stand. Die Messe zelebrierten Don Tiziano aus Solarolo und Pfarrer Hubert Klimek.

Aus Kirchheim waren über 50 Personen zum 20-jährigen Jubiläum angereist. Der Partnerschaftsverein Unisono, der Musikverein Kirchheim, der stellvertretende Bürgermeister Johannes Strauß, sowie etliche Gemeinde- und Ortschaftsräte aus der Gesamtgemeinde.

Der Partnerschaftsverein Unisono aus Kirchheim hatte in Solarolo wieder seinen Stand aufgebaut und bezogen. Auf der Speisekarte standen wieder typische Deutsche Speisen. Der Renner in diesem Jahr waren die „Fränkischen Schäufele“ und Kassler. Zum 20-jährigen Jubiläum gab es auch Bierkrüge mit Aufdruck der 20-jährigen Partnerschaft, abgefülltes Flaschenbier mit extra Jubiläumsetiketten sowie zwei verschiedene Jubiläumsliköre. Der Musikverein Kirchheim spielte abends auf und sorgte für gute Stimmung.

Gruppe besucht Cervia

Doch es wurde nicht nur gearbeitet in Solarolo. Die Gruppe unternahm am Freitag einen Ausflug nach Cervia. Am Samstag besuchten die Kirchheimer die „Abbazia Santa Maria“ eine Benediktiner Abtei in Roncofreddo wo heute noch sieben Pater leben. Mit einer Polizeieskorte wurde der Bus durch die engen Gassen bis aufs Plato hinauf geleitet. Nach der Führung dort machte sie der Bus wieder auf nach Cesena, wo der Musikverein vor der Kirche San Giovanni Battista ein Standkonzert gab.

Der nächste Weg führte die Gruppe auf die „Azienda Agricola“ ebenfalls bei Roncofreddo. Von dort hatte man einen perfekten Ausblick über das hügelige, untypische Land.