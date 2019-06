Serenade eröffnet Kirchheims musikalischer Sommer

Zum dritten Mal ist der „Musikalische Sommer“ des Musikvereins Kirchheim mit einer gemeinsamen Serenade aller beteiligten Musiker eröffnet worden. Und auch dieses Jahr war diese gemeinsame Serenade zu Füßen des Klosters ein Hörgenuss der besonderen Art.

Vier Dirigenten, knapp 100 Musiker aus drei Kapellen, die Sprache der Musik ist eben universell und kennt keine Grenzen. Als einziger männlicher Dirigent hat Thomas Jatzkowsky von der Stadtkapelle d’Riaser Oettingen dieses auch für die Musiker immer wieder besondere Ereignis mit der „Fuchsgrabenpolka“ eröffnet. Anschließend übernahmen mit Birgit Minder vom Musikverein Riesbürg, Pia Geiger von der Jugendkapelle Kirchheim-Riesbürg und Johanna Sörgel von der Stadtkapelle Bopfingen den Taktstock. Während Birgit Minders Auswahl auf den „Juventus Marsch“ fiel, entschieden sich Pia Geiger (Slovanika Polka) und Johanna Sörgel (Die Kapelle hat gewonnen) für flotte Polkas. Locker am Fuße des Klosters postiert, hatten die Musiker mindestens eben so viel Spaß am gemeinsamen Musizieren wie die zahlreichen Zuschauer beim Zuhören.

Anschließend sorgten die drei Kapellen, im Festzelt für beste Stimmung. „Für uns ist der Musikalische Sommer so etwas wie eine kleine Ipf-Messe“, so einer der Gäste. „Tolle Musik, ein gemütliches, kleines Festzelt, viele Bekannte, was will man mehr.“

Eigentlich eröffnet wurde der Musikalische Sommer bereits am Freitagabend mit „#feierei – Die Partynacht ins Wochenende“. Hier sorgte das CRA-Team für den richtigen Takt. Am Sonntag erwartete nach dem Frühschoppen ein Mittagstisch und eine Spielstraße die Besucher. Musikalisch umrahmt wurde der letzte Tag nachmittags von der Jugendkapelle Kirchheim-Riesbürg, abends spielte die Stammkapelle des Musikvereins Kirchheim zum Vesper auf.