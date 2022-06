Schweinestall mit 1480 Plätzen geplant: Dirgenheimer befürchten Geruchsbelästigung

Nahe Dirgenheim soll ein Schweinestall mit 1480 Plätzen entstehen. Das gefällt nicht jedem, vor allem einigen Anwohnern nicht, die um ihre „gute Luft“ fürchten. Nach Berechnungen des Landratsamts sollen die Geruchsimmissionen im gesamten Ortsgebiet aber unter den Richtlinien liegen. Daran zweifelt insbesondere Ortsvorsteher Peter Strobel, dem ein Alternativstandort für den Stall lieber wäre. Bauherr Stefan Baumgärtner ist zwar offen für einen anderen Standort, es sei aber schwierig, ein Alternativgrundstück zu finden, betont er.

Der Stall soll etwa 450 Meter hinter der Dirgenheimer Ortsgrenze an der Landstraße 1060 Richtung Itzlingen gebaut werden. Geplant ist ein 3280 Quadratmeter großer Tierwohlstall mit Platz für 1480 Schweine. In der jüngsten Sitzung des Kirchheimer Gemeinderats ist das Projekt zwar mit nur einer Gegenstimme abgelehnt worden, doch die Entscheidung des Gremiums ist nicht mehr als eine Empfehlung.

Baurechtlich handelt es sich bei dem Vorhaben im Außenbereich um ein sogenanntes privilegiertes Bauvorhaben, teilt das Landratsamt Ostalbkreis auf Anfrage mit. Das bedeutet: Sofern keine öffentlichen Belange – darunter fallen auch schädliche Umwelteinwirkungen wie zum Beispiel Geruchsemissionen – entgegenstehen, hat der Bauherr einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Baugenehmigung. Aktuell würden aber noch nicht alle Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange vorliegen, so die Pressereferentin des Landratsamts, Susanne Dietterle.

Angst vor möglichem Gestank

Peter Strobel befürchtet durch den Schweinestall eine „vehemente Geruchsbelästigung, die durch das gesamte Dorf zieht“. Daher wünscht sich der Dirgenheimer Ortsvorsteher einen anderen Standort für den Stall. Alternativen seien aber nicht geprüft worden, sagt er. Grundsätzlich sei er dem Stall gegenüber positiv eingestellt, er dürfe aber nicht zulasten anderer entstehen, so Strobel weiter.

Der Ortsvorsteher glaubt außerdem, dass der Stall negative Auswirkungen auf ein gerade ausgewiesenes Baugebiet haben könnte. Für Interessenten sei der Stall doch eine „Hiobsbotschaft“, findet er.

Bauherr ist der Jagstheimer Landwirt Stefan Baumgärtner. Hinsichtlich des Standorts verweist er auf das Landratsamt, das ihm das Grundstück nahe Dirgenheim empfohlen habe. Auch mangels Alternativen, erläutert er. Er besäße zwar weitere Grundstücke, doch diese würden entweder zu dicht an Kirchheim oder Jagstheim liegen. Ein weiteres befände sich in Richtung Wössingen, liege dort aber zu nahe an einem Biotop.

Baumgärtner kann nachvollziehen, dass es Befürchtungen bezüglich einer möglichen Geruchsbelästigung gibt. Diese Ängste sind seiner Meinung nach aber unbegründet. Die Luft in Dirgenheim werde genauso gut bleiben, wie sie ist, sagt er. Dabei bezieht er sich auf die Berechnungen des Landratsamt zur zu erwartenden Geruchsimmission. Zudem verweist der Landwirt auf eigene Maßnahmen, die er ergreifen will und an anderen Standorten bereits umsetzt.

Mikroorganismen gegen schlechten Geruch

Baumgärtner will die Schweinegülle mit speziellen Mikroorganismen behandeln, die die Entstehung der Fäulnisbakterien verhindern sollen, die hauptsächlich für den Geruch der Exkremente verantwortlich sind. Die Organismen sind laut dem Jagstheimer bereits dem Tierfutter beigemischt. Dass Geruch aus der Gülle austreten werde, könne man nicht ganz verhindern, er sei aber überzeugt, dass man den Gestank stark einschränken könne.

Dass der geplante Stall ein durchaus sensibles Thema ist, hat auch Kirchheims Bürgermeister Danyel Atalay spätestens bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erkannt. Er nehme die Anliegen der Dirgenheimer ernst und werde dabei unterstützen, einen möglichen Alternativstandort zu finden. Allerdings habe der Hinweis, dass die Anzahl der Schweine durch das Konzept Tierwohlstall schon reduziert werde, dem einen oder anderen die Angst bereits genommen, so Atalay.

Mit Stefan Baumgärtner wolle er in stetigem Kontakt bleiben. Der Landwirt begrüße den Dialog und sei sehr an einer guten Lösung interessiert, berichtet der Verwaltungschef.

So wird Gestank berechnet

Zur Abschätzung von Geruchsemissionen und Geruchshäufigkeiten, die von Tierhaltungen ausgehen, hat der Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamtes den geplanten Stall bereits überprüft. Berechnet wird die Häufigkeit der Jahresstunden, an denen Geruchswahrnehmungen aus der Tierhaltung zu erwarten sind. Hier fließen unter anderem die örtliche Topografie, die Klimadaten, Luftbewegungen sowie andere Emissionsquellen ein.

Als Ergebnis wird eine Geruchshäufigkeits-Karte erstellt. Es wird geprüft, ob Wohnplätze durch die geplante Tierhaltung mit zusätzlichen Geruchshäufigkeiten belastet werden, die die Zulässigkeit überschreiten. Das Ergebnis: Im gesamten Ort Dirgenheim werden die zulässigen Geruchshäufigkeiten, die von dem geplanten Schweinestall ausgehen, unterschritten.

Stefan Baumgärtner hat sich bewusst für einen Tierwohlstall in der derzeit besten Haltungsstufe vier entschieden. Es gebe bei der Tierhaltung ständig neue Änderungen, deshalb wolle er gleich die höchste Stufe in Bioqualität , sagt der Landwirt. Die konventionelle Haltung befinde sich derzeit in einer schweren Krise und sei nicht zukunftsfähig.

Der Stall soll nur zur Nordseite hin geschlossen sein, ansonsten offen, damit die Schweine ihren Auslauf haben. Als Schweinehalter müsse man sich weiterentwickeln, sagt er. Sonst komme das Fleisch bald nur noch aus dem Ausland.