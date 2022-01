Schutzaktion gegen Biberverbiss in Benzenzimmern

Bei einer Baumschutzaktion gegen Biberverbiss am Weiher in Benzenzimmern sind jüngst rund 40 Bäume mit Schutzgittern aus Draht ummantelt worden.

Während Biber in der warmen Jahreszeit genügend frisches Grünfutter finden, ernähren sie sich im Winter von Rinden und Borken von Bäumen. Dabei werden nicht nur Jungtriebe abgenagt, dem Biber können auch große Bäume zum Opfer fallen. Sie werden so lange benagt, bis sie nicht mehr lebensfähig sind.

Um die Bäume am Weiher vor Biberverbiss und Fällung zu schützen, rief der Ortschaftsrat Benzenzimmern zu einer gemeinsamen Schutzaktion auf. Trotz Wind und Kälte waren zahlreiche Helfer gekommen, um Schutzgitter aus Draht rund um die Stämme der größten Bäume anzubringen. Für eine Schwarzerle kam die Aktion leider zu spät. Der örtliche Biber hatte den Stamm bereits so stark benagt, dass der Baum umzufallen drohte. Aus Sicherheitsgründen musste sie daher gefällt werden.

Wer mehr über den Biber, seine Lebensweise und seinen Lebensraum erfahren will, ist in Benzenzimmern genau richtig. Am Weiher am westlichen Ortseingang beginnt ein etwa 2,2 Kilometer langer Bibererlebnispfad. Der beschilderte Rundweg führt durch eine von Bibern gestaltete Naturlandschaft, die Anziehungspunkt ist für seltene Wasservögel, Insekten und Pflanzen. Wer Glück hat, kann hier schon mal einen Eisvogel entdecken. Informationstafeln bieten Wissenswertes über das größte Nagetier Europas für die ganze Familie.