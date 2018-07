Riesregion wird bei Gästen immer beliebter

Auf der Mitgliederversammlung des Touristikverein Ries-Ostalb hat der Vorsitzende, der Riesbürger Bürgerneister Willibald Freihart, eine positive Bilanz für das Touristikjahr 2017 gezogen.

Kulturell und landschaftlich haben das Ries und die Ostalb Einiges zu bieten. Touristikvereine und -büros bündeln die Angebote der Region zu einem Erlebnispaket für ihre Gäste. Dazu gehört seit 40 Jahren auch der Touristikverband Ries-Ostalb. 1978 haben die Gemeinden und Städte Bopfingen, Kirchheim, Lauchheim, Riesbürg und Unterschneidheim einer touristische Interessengemeinschaft gegründet.

„Ein solches Jubiläum sollte gebührend gefeiert werden“, meinte der Vorsitzende des Touristikvereins, Bürgermeister Willibald Freihart aus Riesbürg. Für Mittwoch, 12. September, lädt der Verein seine Mitglieder und Gäste nach Schloss Baldern ein um das runde Jubiläum mit einem kleinen Festakt zu feiern.

Lauchheim hat Kapazitäten ausgebaut

Das Geschäftsjahr 2017 ist gemessen an den Besucherzahlen sehr erfolgreich verlaufen. Laut dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg hat die Region Ries-Ostalb eine Steigerung bei den Übernachtungszahlen von 130 Prozent verzeichnet.

Geschäftsführer Daniel Bäuerle, Hauptamtsleiter im Rathaus von Bopfingen, relativiert diese Zahlen l. „Die Steigerung ist erfreulich, liegt aber auch ein Stück weit an den Erfassungsregularien des statistischen Landesamtes. In unserem Fall lag die Steigerung darin begründet, dass die Stadt Lauchheim nun in die Gesamterfassung mit eingeflossen ist, da sie die Übernachtungskontingente für Gäste ausgebaut hat“, so Bäuerle.

Der Geschäftsführer legte erstmals eine eigene Auswertung der Übernachtungszahlen vor. In Bopfingen wurden eine leicht rückläufige Besucherzahl und angemeldete Übernachtungen registriert. In Riesbürg geht der Trend jedoch nach oben, da auch hier neue Übernachtungsangebote geschaffen wurden. Insgesamt verzeichnete Bopfingen im Schnitt 2,6 Besuchertage und Riesbürg 2,0 Tage.

Alle Orte im Touristikverein Ries-Ostalb zusammengefasst verzeichneten 23 998 Ankünfte von Gästen und 50 719 Übernachtungen. Hier geht der Trend deutlich nach oben.

Der Touristikverein Ries-Ostalb wird auch in den kommenden Jahren die Tourismusangebote in der Region koordinieren. Überregional repräsentiert die neugeschaffene Touristikgemeinschaft „Erlebnisregion Schwäbische Ostalb“ die Regionen Ries und Ostalb, zum Beispiel auf der Touristikmesse CMT, die jeweils im Januar in Stuttgart stattfindet.

Der Touristikverein Ries-Ostalb hat sich noch weitere Aufgaben gesetzt. „Wir haben einen Bedarf an weiteren Hotelbetten, die vor allem die Sparte Busausflüge bedienen soll.“, so Bäuerle. In den Fokus rücken außerdem der Kurzurlaub-Tourismus sowie die Topthemen Radfahren und Wandern, die ständig an Popularität gewinnen.