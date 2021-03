Rechtsextremistischer Verdachtsfall: AfD-Kandidat sieht „Verfassungsschutz instrumentalisiert“

Die gesamte AfD ist jüngst vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden. Kein guter Zeitpunkt für Jan-Hendrik Czada, der sich aktuell im Wahlkampf befindet und für die AfD in den baden-württembergischen Landtag einziehen möchte.

Er kritisiert, dass durch die Einstufung sämtliche Landesverbände gleichgesetzt würden und sein politisches Programm in den Hintergrund rücke. Von Rechtsaußen-Kollegen wie Björn Höcke will sich Czada allerdings nicht distanzieren, wie er im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ sagt.

Czada, der bis zum Wahltag noch einige Infoveranstaltungen in der Region absolvieren möchte, geht davon aus, dass durch die Entscheidung der Fokus eher auf der Einstufung des Verfassungsschutzes liegt. Lieber würde er den Bürgern seine Ziele, die er umsetzen wolle, vorstellen, sagt Czada.

Er rechne damit, dass viele Menschen wissen wollten, mit wem sie es zu tun hätten. Dass eher bundespolitische Themen im Vordergrund stünden, kenne er aber aus der Vergangenheit. Das Interesse sei auch „vollkommen berechtigt“ und er gehe gerne in den Dialog.

Höcke nicht mit Partei gleichsetzen

Als Beispiel nennt Czada die Diskussion um den Thüringer Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke, der mehrfach mit rechtsextremen Äußerungen massiv in die Kritik geriet. Auch hier gilt für Czada das Gleiche wie bei der Entscheidung des Bundesamts: Man dürfe Höcke nicht mit der gesamten Partei gleichsetzen. Er bewerte viele Aussagen des Parteikollegen als „problematisch“, mit denen er der AfD immer wieder geschadet habe.

Aktuell wolle er sich nicht von Höcke distanzieren, da sich dieser in letzter Zeit sehr zurückgehalten habe, sondern nur von „früheren Aussagen“ des Politikers. Er würde sich aber „sehr zurückhalten“, wenn es darum ginge, Höcke als verfassungsfeindlich einzustufen.

Die Südwest-AfD sieht Czada ohnehin nicht als Bestandteil der Einschätzung der Bundesbehörde und beruft sich auf eine Aussage des Landesamts für Verfassungsschutz. Denn wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr, sei der AfD-Landesverband weiterhin kein Beobachtungsobjekt. Trotz der Einstufung durch das Bundesamt wolle das Landesamt die Südwest-AfD weiterhin nicht abhören oder bespitzeln, heißt es.

Dennoch wird die Entscheidung nach Czadas Ansicht Folgen für Partei haben. Innerhalb der AfD sei die Möglichkeit, als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft zu werden, schon länger Thema. Er wisse von vielen Mitgliedern, zum Beispiel Beamte und Selbstständige, die verunsichert seien und durch die Einschätzung Nachteile befürchteten.

Diese Mitglieder seien laut dem Landtagskandidaten sehr wichtig, „um bürgerliche Wähler zu erreichen“. Er befürchte, dass sich viele zurücknehmen oder gar aus der Partei austreten könnten.

Czada selbst, übrigens Gründungsmitglied der AfD, will zudem „keine rechten Tendenzen“ im Kreisverband Ostalb sowie im Landesverband erkannt haben. Er wolle aber auch nicht bestreiten, dass es Mitglieder gebe, die sich am „rechten Rand“ bewegten. Diese müsse man „rausnehmen und sie sich genauer anschauen“, findet er.

Das rechtfertige jedoch nicht die Einstufung der Gesamtpartei. Die Südwest-AfD sei laut Czada kein Fall für den Verfassungsschutz. Die Situation in anderen Landesverbänden könne er „nicht so gut beurteilen wie in Baden-Württemberg“, gibt er zu.

Bundesamt solle nicht in politischen Diskurs eingreifen

Laut Czada ist das Bundesamt für Verfassungsschutz „instrumentalisiert“ worden, um „gegen politische Gegner vorzugehen“. Die Aufgabe der Behörde sei, die Freiheit und die demokratische Grundordnung zu schützen. Das Bundesamt dürfe aber „nicht in den politischen Diskurs eingreifen“. Der Verfassungsschutz würde sich „auf sehr dünnem Eis“ bewegen.

Der Kirchheimer geht davon aus, dass die Bundes-AfD schnell rechtlich gegen die Entscheidung vorgehen wird. Diese Einstufung in einem „Superwahljahr“ sei undemokratisch. Man wolle der Partei schaden, so Czada.