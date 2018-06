„Räuber Hotzenplotz“ fasziniert Eltern und Kinder

Mit Otfried Preußlers Klassiker „Räuber Hotzenplotz“ ist erstmals ein Kinderstück im Rahmen der Kirchheimer Klosterspiele aufgeführt worden. Nimmt man das große Zuschauerinteresse zum Maßstab, dann dürften noch viele weitere folgen.

Unter der Regie von Barbara Weiß und Assistentin Manuela Waizmann-Holzinger wurden die Besucher Teil der Abenteuer von Kasperl und Seppl, überzeugend gespielt von Lukas Strobel und Hannes Dauser. Dank der Kompositionen von Barbara Weiß wurde aus dem Abenteuerstück ein Singspiel mit tollen Soli der Fee Amaryllis (Marleen Schnele) und einem mitreißenden Chor.

Über Nacht haben unzählige helfende Hände die Bühne, auf der noch am Vorabend das Krimistück „Das Erbe der Äbtissin“ gezeigt wurde, in das Schloss des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann, Hotzenplotzens Räuberhöhle und die gute Stube der Großmutter von Kasperl und Seppl verwandelt. Und die Kinder und Schauspieler dankten es ihnen.

Ohne Lampenfieber, dafür mit einer außergewöhnlichen Spielfreude, wurden die verschiedenen Figuren überzeugend und mit viel Liebe dargestellt. Egal, ob Gerhard Baum als Petrosilius Zwackelmann, Michael Ebner als Räuber Hotzenplotz, Elisabeth Wenig als Großmutter oder Peter Grimm als Wachtmeister Alois Dimpfelmoser oder die Kinder des Chores.

Es schien so, als sei das Stück eigens für die Darsteller geschrieben worden. Allen voran Lukas Strobel, Hannes Dauser und Marleen Schnele, die sich perfekt mit ihren Figuren identifizierten.

Entsprechend groß waren der Applaus und die Freude bei den Schauspielern und Verantwortlichen nach der gelungenen und erfolgreichen Premiere. Und so ist es kein Wunder, dass bereits neue Pläne für ein Weihnachtsstück und einen Kinderchor geschmiedet wurden. „Die Kinder hatten bei den Proben so viel Spaß am Schauspielen und am Singen. Da konnten wir gar nicht mehr anders. Und jetzt hat Kirchheim, wie es aussieht, einen Kinderchor“, freuen sich Barabara Weiß und Manuela Waizmann-Holzinger über das große Interesse. Die Mitwirkenden und die Kinder des Chores haben den Räuber Hotzenplotz wieder zum Leben erweckt und alle Besucher wieder zu Kindern werden lassen