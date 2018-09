Projekt „Wohnen in der Klosteranlage“ soll 2019 umgesetzt werden

Die Sanierung der früheren Mälzerei der Klosteranlage Kirchheim kann laut Auskunft der Investoren in Kürze beginnen. Heinz Riedl von der Investmentgruppe Trivium gab der Verwaltung und dem Gemeinderat Kirchheim einen kurzen Überblick zum aktuellen Sachstand. „Wir hoffen heute zu erfahren, wann es endlich losgeht“, sagte Bürgermeister Willi Feige.

Riedls letzter Besuch im Gemeinderat war im Dezember letzten Jahres. „Seither ist noch nichts passiert“, gab Riedl zu. Aktuell befinde sich die Investorengruppe im Verkauf der Wohnungen, die im Zuge der Sanierung der alten Mälzerei entstehen sollen. Die Investmentgruppe bietet 34 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 32 bis 124 Quadratmetern an. Der Fokus liegt auf dem barrierefreien und betreuten Wohnen. „Im Mai dieses Jahres haben wir die Baugenehmigung erhalten. Beginnen werden wir, sobald alle Wohnungen verkauft sind. Damit rechnen wir bis Ende des Jahres. Danach gehen wir zügig in die Umsetzung“, sagt Riedl. Sommer 2020 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem guten Ergebnis ab. „Am Ende haben die Einnahmen im Verwaltungshaushalt die Ausgaben um über eine halbe Million überstiegen. Das sind knapp 80 000 Euro mehr als geplant“, freut sich Bürgermeister Feige. Die Mehreinnahmen werden dem Vermögenshaushalt zugeführt und stehen der Gemeinde für kommunale Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung. Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Plus von 50 000 Euro ab, der in die allgemeinen Rücklagen fließt. Das Haushaltsergebnis hatte zur Folge, dass die Gemeinde in 2017 keine neuen Kredite aufnehmen musste. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Kirchheim liegt bei 493 Euro je Einwohner. „Das gute Ergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den nächsten Jahren eine Menge Investitionen und Aufgaben vor der Gemeinde stehen. Die werden wir nicht nur allein über Eigenmittel und Zuschüsse bewältigen können, sondern werden dazu vermutlich auch wieder Kredite aufnehmen müssen“, sagte Kämmerin Gabriele Hubel.