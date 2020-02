Das Sankt-Georgs-Spiel „Ein Streiter Gottes“ wird am Freitag, 27.März, Samstag, 28. März, und Sonntag, 29. März, in der Sankt-Georgs-Kirche Dirgenheim aufgeführt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Der Vorverkauf findet im Landgasthof „Zum Kreuz“ in Dirgenheim oder auf www.passion-dirgenheim.de statt. Es gibt keine Abendkasse.