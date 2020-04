Am Montag, 6. April, werden die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Benzenzimmern von Firma. Bortolazzi wieder aufgenommen. Damit tritt auch die Sperrung der Ortsdurchfahrt wieder in Kraft und eine entsprechende Beschilderung wird wieder aufgestellt.

Ein Befahren der L1060 ist dann für den Zeitraum der Bauarbeiten nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass die Anfangszeit erneut schwierig wird, bis sich die Sperrung vollends herumgesprochen hat, teilt die Kirchheimer Verwaltung mit.

Es ist vorgesehen, zunächst mit den Leitungsarbeiten Wasserleitung, Breitband, Strom und Straßenbeleuchtung zu beginnen. Dazu wird die Straßenoberfläche aufgefräst, um die Gräben ziehen zu können. Mit Verständnis und Rücksichtnahme sollte auch dieser zweiter Bauabschnitt gut zu meistern sein, heißt es von Seiten der Verwaltung.