Offene Türen für Kirchheimer Sternsinger

In der Pfarrgemeinde Sankt Maria in Kirchheim am Ries haben die Sternsinger wieder offene Türen und freigebige Hände gefunden. Die gesungene Botschaft wurde mit dem traditionellen Segenszeichen 20 + C + M + B + 19 (Christus mansionem benedicat = Christus segne dieses Haus) beendet. Immerhin 37 Ministranten sind in den Gottesdiensten der Pfarrgemeinde aktiv. Beim Häuserbesuch haben davon 18 in zwei Gruppen rund 1353 Euro gesammelt, die in diesem Jahr den Kindern in Peru zugute kommen sollen.