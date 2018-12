MV Kirchheim gibt außergewöhnliches Konzert zum Abschluss des Jubiläumsjahres

Mit einem abwechslungsreichen Programm haben sich die bestens aufgelegten Musiker des Musikvereins Kirchheim von ihren Fans verabschiedet. Dabei haben sowohl die Jugendkapelle Riesbürg-Kirchheim als auch die Stammkapelle mit einem tollen Klangkörper und ihrer Fähigkeit überzeugt, mit Musik Bilder hervorzurufen.

Mit dem erfrischenden Konzertmarsch „Ice Breaker“ eröffnete die Jugendkapelle unter der Leitung von Pia Geiger und Lisa Weng den Abend. Mit den Highlights des „High School Musicals“ tauchte man dann ein in die Disney-Welt der Farben, Freundschaft und Träume und in die eigene Jugend. In „Antigua Bay“ warteten anschließend lange weiße Strände, bunte Häuser und ein Straßenmusiker mit einer einprägsamen Melodie auf die Musiker und die Besucher. Urlaubsfeeling pur. Ein hervorragend intoniertes Medley aus Coldplay-Klassikern ebnete den Weg zu „Havana“, Camila Cabellos Sommerhit des Jahres. Ein jugendlich leichter und dynamischer Auftritt, bei dem die Zuhörer die Freude an der Musik spüren konnten.

Musiker malen Bilder mit ihren Instrumenten

Unter der Leitung von Ulrich Sachs eröffnete die Stammkapelle nach einer kurzen Umbaupause ihr Programm standesgemäß mit „Fireworks – Fanfare and Theme“, einem von Raphael Strasser musikalisch verpackten Feuerwerk. Nach diesem euphorischen Start nahmen die Musiker die Besucher mit auf eine Rundreise durch Sachsen. Nach fröhlichem Beginn mündet der kleine Bach in die Elbe, die sich majestätisch ihren Weg durch die Landschaften, Städte und Jahrhunderte bahnt. Kampflärm, Siegesfeiern, Aufbruchstimmung – all das meint der Zuhörer der Komposition entnehmen zu können. Ein ähnliches musikalisches Bild zauberte Kees Vlak bei seinem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Stück „New Village“, ebenfalls von den Musikern hervorragend umgesetzt.

Der Einzugsmarsch aus der Operette „Eine Nacht in Venedig“ sowie ein Udo-Jürgens-Medley komplettierten das hochklassige Programm. Natürlich durfte auch die Stammkapelle erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen. Auch hier hatte Ulrich Sachs ein glückliches Händchen – der Musikverein verabschiedete und bedankte sich standesgemäß und stimmungsvoll mit einem Mix der Klassiker „We wish you a merry Christmas“ und „Auld Lang Syne“ von seinen Freunden und einem ereignisreichen Jahr, in dem der Verein sein 40-jähriges Bestehen feierte.

Neben einer außergewöhnlichen musikalischen Leistung wurde das Publikum mit witzigen und informativen Anmoderationen auf die Besonderheiten der verschiedenen Stücke hingewiesen. Im Anschluss an das Jahresabschlusskonzert luden die Bar und die liebevoll geschmückte Halle zum Verweilen ein.