Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Mit schweren Verletzungen ist in der Nacht zum Freitag ein Motorradfahrer in ein Krankenhaus aufgenommen worden. Der 38 Jahre alte Mann hatte vermutlich gegen Mitternacht die Landesstraße 1078 von Riesbürg-Zimmern in Richtung Kirchheim befahren, als zwei Rehe die Fahrbahn überquerten. Nach dem Zusammenstoß mit einem Tier war der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Er hatte sich daraufhin selbst in ein Krankenhaus begeben. Der Sachschaden an dem Motorrad dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.