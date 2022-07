Kommissar Stelzle mit wilder Verfolgungsjagd auf der Bühne

Das muss man sich erst einmal trauen: eine Mordermittlung samt „Verfolgungsjagd“ als Kriminalkomödie auf die Bühne zu bringen. Rund zwei Dutzend Akteure, allesamt Laienschauspieler, haben das Experiment gewagt, das abenteuerlich bewegte Geschehen aus Ronald Hummels gleichnamigem Buch unter der Regie von Martin Bernard auf der Kirchheimer Klosterbühne zu zeigen.

Bürgermeister Danyel Atalay eröffnete vor zahlreichen Ehrengästen – darunter auch die Familie des leider zu früh verstorbenen Ronald Hummel – das Spektakel und ließ es sich auch nicht nehmen, eine Nebenrolle als Busfahrer zu bekleiden. Neben einem originalen alten Edel-Benz und einem grasgrünen Lanz-Bulldog spielte der Löpsinger Dieter Götz alias Kommissar Georg Stelzle die Hauptrolle. Und dieser gab in seiner gemütlich-behäbigen Art als „Hubert und Staller aus dem Ries“ auch den Takt des Geschehens vor. Barbara König untermalte das Spiel mit den von ihr selbst geschriebenen Musikstücken am Klavier.

Besonders Eberhard Buser als „Woiza Willi“ hatte einige Gesangs-Parts, die er genauso langmütig-lapidar absolvierte wie sein bester Freund Stelzle die Ermittlungen. Die beiden tragen das Stück, in dem zunächst eine Nördlinger Spediteurin erschossen wird und die Ermittlungen der jung-dynamischen Laptop-„Soko“ Lutz und Engel samt Kriminalrat Ernst (Peter Strobel, Thomas Schöber, Benjamin Bernhard) darob in die völlig falsche Richtung laufen und der Nördlinger Drogenboss N’Buru (Christian Strobel) samt zwielichtiger Entourage (Moritz Dittmer, Fabio Senz, Lukas Strobel) verdächtigt wird. Auch der allseits aufmerksame „Herr Greiner“ (Gerhard Müller) und Mordopfer-Ehemann Heider (Willi Feige) können nicht wirklich Licht ins Dunkel bringen. Einzig der von allen belächelte Stelzle hat mit seiner rieserisch-analogen Art schon bald den richtigen Riecher. Er ermittelt gern im Biergarten und mittels reichlich ausgeschenktem Alkohol. Doch gegen die weiblichen Reize einer schönen, aber auch hinterhältigen Steuerberaterin namens Becky (Martina Grimm) ist auch er nicht gefeit. So nehmen die Dinge ihren Lauf.

Zahlreich eingestreute und wiederkehrende Scherze wie die etwas tumbe Polizeitruppe (Charlotte Holzinger, Max Grosser, Laurenz Holzinger), die morgendliche Zeitungslieferung oder die abendlichen Diktiergerät-Nachrichten an die eifrig tippende Kommissariats-Sekretärin Lilli (Elisabeth Weng) sorgen immer wieder für Lacher: „Heute in wichtige Zeugin vorgedrungen!“ So kommt es, wie es sich gehört. Trotz Liebesnacht und schwärmerischer Zuneigung des Kommissars zu Becky („Ich mag Männer mit Waffen“) lässt sich der Nebenberufs-Landwirt Stelzle weder von Melkterminen noch Kälbergeburt ablenken, und mit Hilfe des Kronzeugen Alfred Prohaska (Nobi Seemann) führt er die letztlich Schuldigen ihrer verdienten Strafe zu.

Ob dafür ursächlich der Lanz-Traktor, der Benz, ein zweiter Mord oder die beiden auskunftsfreudigen Freundinnen der gemeuchelten Spediteurin (Margarete Joas, Bettina Reiber) ausschlaggebend sind, soll hier nicht ausgeplaudert werden. Schließlich soll die Spannung für die kommenden Besucher (kommenden Freitag bis Sonntag, jeweils 20 Uhr) hochgehalten werden: im Freilichttheater im Klostergarten.