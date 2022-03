Knapp 30 Geflüchtete aus der Ukraine sind in Kirchheim untergekommen

In der Nacht zum Sonntag sind knapp 30 Geflüchtete aus der Ukraine in Kirchheim empfangen worden. Sie waren von einem örtlichen Hilfskonvoi an der ukrainischen Grenze eingesammelt worden.

Angesichts der schrecklichen Bilder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet beschlossen Einwohnerinnen und Einwohner der kleinen Riesrandgemeinde, an die ukrainische Grenze zu fahren, um Hilfsgüter zu bringen und Geflüchtete ins sichere Deutschland zu überführen. Familie Putschögl, die in Dirgenheim einen Wohnmobilverleih betreibt, organisierte einen Hilfskonvoi mit sechs Fahrzeugen, der in der Nacht zum Sonntag in Kirchheim ankam und 26 Geflüchtete – darunter viele Kinder – mitbrachte. Andere waren mit dem eigenen Auto gefahren, um Verwandte und Bekannte zu retten.

Dank zahlreicher Helferinnen und Helfer war es gelungen, kurzfristig Unterkünfte innerhalb der Gemeinde und in der Umgebung zu finden und diese angemessen auszustatten. „Unser Dank gilt neben jenen, die mutig selbst an die Grenze fuhren, allen, die durch Tatkraft und Spenden dazu beigetragen haben, den Menschen aus der Ukraine ein sicheres Dach über dem Kopf, ein gemütliches Bett und warme Mahlzeiten zu ermöglichen“, erklärt Bürgermeister Danyel Atalay. Dies sei „ein ganz starkes Zeichen der Hoffnung und der Solidarität“.

Er betont, dass neben der Gemeindeverwaltung „auch die evangelische Kirchengemeinde sehr eng in diese großartige Hilfsaktion eingebunden war und im örtlichen Gemeindehaus zahlreiche Schlafplätze liebevoll hergerichtet hat“. Leider stehe zu befürchten, dass auch die nächsten Wochen große Herausforderungen bereithalten würden, so Atalay weiter. „Es würde mich freuen, wenn wir in Kirchheim und den Ortsteilen an den jetzt gezeigten Zusammenhalt anknüpfen können und weiterhin gemeinsam anpacken, wenn es gilt, Menschen in Not zu helfen.“