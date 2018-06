Klosterspiel-Proben biegen auf Zielgerade

Im zweijährigen Rhythmus locken die Kirchheimer Klosterspiele die Besucher in den Klostergarten. Dieses Jahr steht neben der Krimikömödie „Das Erbe der Äbtissin“ erstmals auch ein Kinderstück, der „Räuber Hotzenplotz“, auf dem Programm. Und so proben die schauspielbegeisterten Männer, Frauen und Kinder um Regisseur und Drehbuchautor Martin Bernard sowie Komponistin Beate Weiß, die beim „Räuber Hotzenplotz“ Regie führt, seit Wochen und fiebern ihren Premieren entgegen.

Wie in den vergangenen Jahren ist es Martin Bernard auch heuer gelungen, Historisches geschickt und humorvoll in eine spannende Geschichte rund um Kirchheims Wahrzeichen, das ehemalige Zisterzienserinnenkloster und dessen letzte Äbtissin Maria Violantia Hierl aus Wemding zu verpacken. Heraus kam ein kurzweiliges und mit viel Lokalkolorit gewürztes Singspiel, das den Besucher von der ersten bis zur letzten Szene in seinen Bann zieht und mit zum Teil unerwarteten Wendungen überrascht.

Auf die Frage, ob das aktuelle Spiel eine Fortsetzung des letzten Stückes „Die Lu(i)stigen Weiber von Kirchheim“ sei, bei dem der Nachlass Violantias ebenfalls eine Rolle spielte, meint Martin Bernard verschmitzt: „Beide Geschichten haben das Erbe der Äbtissin zum Inhalt. Daher liegt diese Vermutung nahe, aber das aktuelle Stück sollte keine Fortsetzung sein. Dazu sind die Geschichten und vor allem die Handlungen zu verschieden, obwohl…“.

Was hat es mit dem Vermögen der Äbtissin auf sich?

Lassen wir uns überraschen, wie die Suche der gesamten Kirchheimer Bevölkerung nach dem versteckten und vermeintlich großen Vermögen der letzten Äbtissin endet. Gibt es überhaupt ein Vermögen oder ist dies nur ein Gerücht? Spielt der an das Beichtgeheimnis gebundene Pfarrer ein falsches Spiel? Und wer hat das Verbrechen begangen? Fragen über Fragen bauen sich auf, werden beantwortet oder bleiben bis zum Schluss des Stückes ungelöst.

Auf jeden Fall erwartet die Besucher wieder beste Unterhaltung einer eingespielten und mittlerweile routinierten Laienschauspielgruppe. Zwar kämpfen einige noch mit den Texten oder den Einsätzen, aber – und hier sind sich alle einig – bis zur Premiere am 15. Juni klappt alles. So wurden alle beim traditionellen Grillfest nochmals eingeschworen, als die heiße Probenphase eingeläutet wurde. Besonders stolz auf dieses große ehrenamtliche Engagement ist auch Bürgermeister Willy Feige, der sich als Zaungast regelmäßig ein Bild über den Stand der Proben macht.

Neben den Schauspielern ist Schneiderin Steffi Ziehbart von den Klosterspielen nicht mehr wegzudenken. „Eigentlich wollte ich ja aufhören, aber irgendwie komme ich nicht los“, ärgert sie sich lachend über sich selbst. „Wir haben zwar einen großen Fundus, aber durch das Kinderstück musste ich dieses Jahr wieder einige Kostüme ganz neu nähen. Aber solange es Spaß macht und man wertgeschätzt wird, ist es die Mühe wert.“

Erstmals dabei ist dagegen Komponistin Beate Weiß. „Nachdem Thomas Botschek, der bisher für die Musik verantwortlich war, aus beruflichen Gründen nicht mehr kann, habe ich spontan zugesagt, als Martin mich gefragt hat. Dass ich auch noch die Regie beim Kinderstück übernehmen sollte, gab´s als Bonus dazu“, flachst sie. „Für die Äbtissin habe ich acht Lieder komponiert, beim Hotzenplotz waren es vier. Damit habe ich mir die Zugfahrt in den Urlaub verkürzt“, gibt sie zu.

Ein weiteres wichtiges Glied in der Kette sind die Kulissenbauer um Thomas König. Gemeinsam mit dem Bauhof zauberten unzählige freiwillige Helfer eine imposante dreiteilige Bühne in den Klostergarten. Durch die Unterstützung der weiteren Vereine, die vor und während der Auftritte den Parkplatzdienst oder die Bewirtung übernehmen, haben sich die Klosterspiele zu einem Gemeinschaftsprojekt der Gesamtgemeinde Kirchheim entwickelt. Und darauf können alle stolz sein. (jubl)