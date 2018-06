Kloster ist die Seele von Kirchheim

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft – denn in ihr gedenke ich zu leben“. Treffender kann man das Projekt „Zukunftsentwicklung Kirchheim“ nicht beschreiben als mit dem Zitat von Albert Einstein, mit dem Bürgermeister Willi Feige seine Rede beendet. Gemeinsam mit der beauftragten Imakomm-Akademie aus Aalen will Kirchheim ein nachhaltiges Zukunftskonzept entwickeln, um sich in einem Europa der Regionen den künftigen Anforderungen erfolgreich stellen zu können.

Die Entwicklungsschwerpunkte sollen gemeinsam mit den Bürgern erarbeitet, definiert und wenn möglich umgesetzt werden, da nur so ein nachhaltiger Erfolg gewährleistet sei. Willi Feige skizzierte kurz die Spannungsfelder, denen die Kommunen ausgesetzt sind. So wünscht man sich neue, attraktive Bauplätze bei gleichzeitiger Schonung von Natur und Landschaft, Innenentwicklung, Ausweisung von Gewerbegebieten und Arbeitsplätzen oder der demografische und gesellschaftliche Wandel mit neuen Vertriebsformen, aber alten Ansprüchen an die Nah- und Ärzteversorgung. Nur wer es schaffe, diesen Ansprüchen weitestgehend gerecht zu werden, werde sich auch in Zukunft als attraktive Gemeinde behaupten können.

Von Florian Groß von der Imakomm erfuhren die Anwesenden die strukturellen Rahmenbedingungen. Durch die Lage in einem peripheren und strukturschwachen Raum komme es zu Bevölkerungsverlusten und einer daraus resultierenden Überalterung durch Bildungswanderung. Folge daraus sei ein Fachkräftemangel, wirtschaftliche Ausdünnung und mangelnde Attraktivität. Gemeinsam wollo man nun bestehende Talente stärken und fördern, neue Ansätze finden und Maßnahmen umsetzen, um auch weiterhin attraktiv zu bleiben. Um sich einen ersten Überblick über das Eigenbild zu verschaffen, forderte Mareike Marx die Anwesenden auf, an den Stationen „Ihre Gründe für Kirchheim“, „Aktivität“ und „Vergangenheit und Zukunft“ ein Eigenbild über Kirchheim zu erstellen.

Ergebnis dieser ersten kleinen Umfrage war, dass die Einwohner sich stark mit Kirchheim identifizieren und das ländliche Leben schätzen. Hervorgehoben wurden weiter die aktive Dorfgemeinschaft, ein aktives Vereinsleben sowie die schöne Landschaft. Bei den Wünschen für die Zukunft stach neben „ein Nutzungskonzept für das Kloster“ der Wunsch nach einem Bahnhof hervor. Weiterhin standen die Verbesserung der Infrastruktur, der Nahversorgung und des gesellschaftlichen Lebens mit einem Angebot für die Jugend weiter auf der Wunschliste. Eine liebenswerte Eigenart lernte das Moderatorenteam gleich am ersten Abend kennen – trotz dem starken „Wir“-Gefühl wird großer Wert auf die teilörtliche Identität gelegt.