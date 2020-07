Kleinbus kann nicht mehr ganz ausweichen

Ein Kleinbus hat am Mittwochmorgen den Zusammenstoß mit einem landwirtschaftlichen Gespann nihct mehr verhindern können. Der 52-jährige Lenker des landwirtschaftlichen Gespanns fuhr gegen 9.45 Uhr auf der K 3304 zwischen Goldburghausen und Kirchheim. Während der 63-jährige Fahrer des Kleinbusses das Gespann überholte, setzte dieser den Blinker und bog kurz darauf nach links in einen Feldweg ein. Der Kleinbusfahrer musste stark abbremsen, wich nach links in den Graben aus, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 6000 Euro beziffert.