Kirchheimer tritt zur Wahl des Bürgermeisters an

Der 45-jährige Familienvater Stephan Slavik aus Kirchheim bewirbt sich um die Nachfolge von Bürgermeister Willi Feige, der zum 1. März sein Amt niederlegen wird. Stephan Slavik, studierter Diplompolitologie mit Schwerpunkt Reformierung öffentlicher Verwaltungen und Qualitätsmanager im Anlagenbau, hat sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, ,,für ein lebenswertes Leben in seiner Heimatgemeinde Kirchheim am Ries für Jung und Alt‘‘ in den Wahlkampf zu ziehen.

Als Kirchheimer ist er laut eigener Aussage mit den örtlichen Zusammenhängen bestens vertraut, kennt die Bedürfnisse aber auch die Vorteile seines Dorfes, um das „Gütekriterium“ Dorf seiner Heimatgemeinde weiter voranzubringen und damit verbunden die große Chance, Kirchheim als Standort attraktiv zu halten und auszubauen.

Auf die Frage, weshalb er sich um das Amt des Bürgermeisters bewerbe, antwortet der Kirchheimer: ,,Nie waren die gesellschaftlich-politisch-wirtschaftlichen Veränderungen seit der Neuzeit so groß wie jetzt. Hierbei Verantwortung zu übernehmen, mich für das Vorankommen des Ortes meiner Kindheit, meiner Familie einzusetzen, jetzt habe ich die einmalige Chance, als Familienvater dafür einzutreten. Ich bin bereit, die Herausforderungen gemeinsam mit den Bürgern und dem Gemeinderat anzunehmen und zu gestalten.“