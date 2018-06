Kirchheimer sorgen sich ums Kloster

Sie ist das Wahrzeichen der Gemeinde Kirchheim: Die weitläufige Klosteranlage mit all ihren historischen Schätzen und einer bewegten, Jahrhunderte alten Geschichte. Die Pläne des Landkreises, an die 30 Flüchtlinge in den seit über zwei Jahren leer stehenden Räumen des ehemaligen Altenpflegeheims im Klostergebäude unterzubringen, stößt bei den Kirchheimern auf Skepsis. Edwin Michler, Vorsitzender des Freundeskreises Kloster Kirchheim, sieht die Entwicklung mit Sorge. Unser Mitarbeiter Martin Bauch hat mit ihm gesprochen.

Sie haben Sorge um die Zukunft der Klosteranlage in Kirchheim. Warum?

Es ist jetzt fast drei Jahre her, seit die Betreiber des Altenheims in Kirchheim Insolvenz anmelden mussten. Anfänglich schien eine unmittelbare Überführung auf einen neuen Träger zum Greifen nahe. Daraus ist, wie ja bekannt, nichts geworden. Die Gründe des Scheiterns sind nach wie vor unklar. In den vergangenen drei Jahren hat sich nur wenig in der Frage zur weiteren Nutzung der Klosteranlage getan. Mit der jetzt geplanten Unterbringung von Flüchtlingen im Klostergebäude, so befürchte ich, werden weitere fünf Jahre für ein durchgreifendes Klosterkonzept ungenutzt vergehen.

Wie könnte ein solches Konzept aussehen?

Dass es heute nicht einfach ist Investoren zu finden ist jedermann bekannt. Tatsächlich aber gibt es zumindest einen Interessenten, der in den Räumen des ehemaligen Altenheims eine Art Landschulheim mit Erlebnispädagogik einrichten wollte. Meiner Information nach besteht dieses Interesse immer noch. Allerdings wurden die Beratungen über das Vorhaben damals vonseiten der katholischen Kirchengemeinde Kirchheim, die Eigentümer des Klostergebäudes ist, mit dem Hinweis auf noch ungeklärte Fragen beim Denkmalschutz und auf die dringend notwendige Dachsanierung beiseite geschoben. Bei der Unterbringung der Flüchtlinge spielen alle diese Hürden jedoch plötzlich keine Rolle mehr. Und noch eines: Im Jahr 2017 feiert das Kloster sein 750-jähriges Bestehen. Schon aus diesem Grund würden wir vom Freundeskreis gerne ein Konzept für das Kloster sehen und es als Förderverein mitgestalten.

Welche Alternativen gibt es denn, in Kirchheim Flüchtlinge unterzubringen?

Es gibt tatsächlich eine gute Alternative für die Flüchtlingsunterbringung. Ich persönlich würde für die Nutzung des ehemaligen und jetzt leer stehenden Pfarrhauses plädieren. Die Zimmer lassen sich ohne großen Aufwand herrichten, und sanitäre Einrichtungen befinden sich dort auch. Das ehemalige Pfarrhaus bietet bestimmt bis zu 20 Flüchtlingen ausreichend Platz. Mit dem Angebot einer Alternative wollen wir auch eines ganz deutlich hervorheben: Wir haben nichts gegen geschundene und Zuflucht suchende Flüchtlinge. Das Wort der Nächstenliebe gilt auch in Kirchheim. Aber ein Aspekt wurde in der ganzen Diskussion um die Unterbringung noch gar nicht angesprochen: Die Flüchtlinge werden von Mitarbeitern des Landratsamts betreut. Ansonsten sind sie Selbstversorger. Dafür fehlt es aber in Kirchheim an der Infrastruktur. Wir haben nur einen Bäcker, einen Metzger und einen Bioladen. Mit dem Einkauf in den Nachbarstädten werden sich die Flüchtlinge angesichts sehr beschränkter Verkehrsmöglichkeiten schwer tun.