Kirchheimer Gemeinderat wird jünger und weiblicher

Mit seiner konstituierenden Sitzung ist der Kirchheimer Gemeinderat in die neue Legislaturperiode gestartet. Gegenüber dem bisherigen Gremium verdoppele sich die Frauenquote verjünge sich der Altersschnitt auf 45 Jahre, so Bürgermeister Willi Feige bei seiner Laudatio.

Mit den ausscheidenden Mitgliedern Michael Rath (fünf Jahre), Matthias Heumader und Thomas Jakl (je zehn Jahre) und Edwin Michler (20 Jahre) verlassen 45 Jahre Erfahrung den Gemeinderat. Alle vier hätten dazu beigetragen, ihre Gemeinde gut für die künftige Entwicklung zu positionieren, so Bürgermeister Feige. In 58 Sitzungen habe man 542 Tagesordnungspunkte abgearbeitet, ein Haushaltsvolumen von 25 Millionen Euro verwaltet und 5,5 Millionen Euro in die Zukunft investiert.

Feige bedankte sich bei allen Gemeinderäten nochmals für eine konstruktive und vertrauensvolle Arbeit. „Alle haben zusammengehalten und ihr Bestes gegeben.“

Respektvoller Ton im Gremium

Trotz zum Teil gegenteiliger Meinungen sei man stets respektvoll miteinander umgegangen und habe immer mit einer Stimme gesprochen. Dies wünsche er sich auch für die zukünftige gemeinsame Arbeit.

Mit den aktuell stattfindenden Maßnahmen Flurbereinigung, Sanierung der Ortsdurchfahrt Benzenzimmern und den Wohnumfeldverbesserungen in Benzenzimmern und Kirchheim werden drei Mammutprojekte mit in die neue Legislaturperiode genommen. Außerdem stehen die Entwicklung von Baugebieten, weitere Klimaschutzmaßnahmen, der Breitbandausbau und die Umsetzung des 2014/2015 erarbeiteten Zukunftskonzeptes auf der Agenda der kommenden fünf Jahre.

Edwin Michler und Johannes Strauß lobten das stets gute Verhältnis zwischen Gemeinderat und Verwaltung. Es sei getragen von großer Harmonie, so Michler. Strauß bedankte sich bei Willi Feige für die gute Zusammenarbeit und hieß die neu gewählten Mitglieder Kathrin Botschek, Eugen Geiger, Mario Hofelich und Benjamin Bernard im Kreis der Gemeinderäte willkommen.

Anschließend ehrte Bürgermeister Feige im Namen des Gemeindetages folgende Gemeinderäte: Zehn Jahre: Matthias Heumader, Thomas Jakl, Friedrich Götz, Jochen Gloning und Hubert Schurrer. Mit der Stele des Gemeindetags für 20 Jahre Tätigkeit wurde Edwin Michler geehrt.

Als erster stellvertretender Bürgermeister wurde Stimmenkönig Johannes Strauß einstimmig für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Mit neun Ja- und drei Neinstimmen wurde Hubert Schurrer, der bei den Wahlen die zweitmeisten Stimmen auf sich vereinigen konnte, zum zweiten Stellvertreter gewählt.