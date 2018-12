Kirchheim würdigt seine Blutspender

Kirchheims Bürgermeister Willi Feige hat in feierlichem Rahmen die mehrfachen Blutspender seiner Gemeinde gewürdigt. Angesichts der Bedeutung der Blutspenden habe man in Kirchheim beschlossen, die Spender bei der Seniorenadventsfeier zu ehren, sagte Feige. Dadurch würde ihnen eine würdige Plattform geboten, das ihrem gemeinschaftlichen Engagement entspreche. Blutspender leisteten einen „unbezahlbaren Dienst“ an der Gesellschaft, daher sei es ihm immer eine besondere Ehre, die Ehrungen vorzunehmen, so Feige. Er bedankte sich zudem bei der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes, das dieses Jahr zwei Blutspendetermine in Kirchheim organisiert hat.

Die Geehrten erhielten neben einer Urkunde und den Ehrennadeln ein Präsent der Gemeinde. Für 100 Spenden wurden Antonie und Wolfgang Singer geehrt. 75 Spenden: Bettina Dauser, Hannelore Essig, Hermann Bandel. 50 Spenden: Karl Schüle, Paul Frankenreiter. 25 Spenden: Florian Bihr. Zehn Spenden: Markus Reißer.