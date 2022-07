Kirchheim sagt ja zum „Dorfladen“ ohne Personal

Mit einem innovativen Verkaufskonzept will die „Regional&Fair made in Süddeutschland GbR“ den Kirchheimern einen lang gehegten Wunsch nach einem Dorfladen erfüllen.

Das Sortiment, des nach einer mehrmonatigen Anlaufphase ohne Personal funktionierenden und durchgängig geöffneten Ladens soll neben Produkten der Grundversorgung auch Feinkostprodukte von regionalen Erzeugern und Produzenten umfassen.

Im Vorfeld wurden auch die in Kirchheim ansässigen Lebensmittelunternehmen angefragt und in das Konzept mit einbezogen. Bei dem Verkaufskonzept sollen die Kunden nach einer Anlaufphase die Waren später selbstständig einscannen und bargeldlos per Kredit- oder Girokarte bezahlen.

Das Pilotprojekt wird von der Bopfinger Bank unter anderem durch die kostenlos Überlassung der aktuell leerstehenden, ehemaligen Filialräume in Kirchheim unterstützt.

Die Gemeinderäte befürworteten das Engagement und sprachen sich einstimmig für die nötige baurechtliche Nutzungsänderung aus. Bürgermeister Danyel Atalay sieht darin ein enormes Potenzial für die Entwicklung und Etablierung der geplanten neuen Ortsmitte auf dem ehemaligen „Brezge-Areal“.