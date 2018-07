Kirchheim könnte seine Astholzplätze verlieren

Bereits im Mai ist der Kirchheimer Gemeinderat darüber informiert worden, dass die aktuellen Astholzplätze am Blasienberg und in Benzenzimmern nicht mehr den aktuellen gesetzlichen Regelungen entsprechen. Bei der aktuellen Gemeinderatssitzung hat Henry Forster, Geschäftsführer der GOA, den Sachverhalt erläutert.

So fehlen beiden Plätzen die Einzäunung, Befestigung, Überwachung und Hygienisierung im Rahmen einer Kompostierung. In Benzenzimmern kommt der vorbeilaufende Bach, am Blasienberg die Hanglage als weiterer Faktor hinzu. Daher könnten beide Standorte nicht mehr weiterbetrieben werden. Als Alternative nannte er das Aufstellen von Grüncontainern.

Johannes Strauß’ Vorschlag, den bestehenden Platz am Blasienberg zu modernisieren, fand bei seinen Kollegen große Zustimmung. Dieser sei größtenteils eingezäunt und zum Teil befestigt. Als Erbe der früheren Mülldeponie sei auch der Gewässerschutz gegeben, wodurch ein Großteil der Mängel beseitigt wäre.

Die Frage sei, ob man sich diesen Luxus weiter leisten könne und wolle, da neben den Investitionen die nötige Überwachung mit Kosten verbunden ist. Henry Förster hatte auf den Vorschlag ad hoc keine Antwort parat. Er signalisierte Gesprächsbereitschaft, ohne jedoch große Hoffnungen machen zu können. Daher will man sich mit dem Landkreis in Verbindung setzen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass man seitens der GOA eine ähnlich praktikable Lösung wie bisher erwarte.