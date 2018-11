Kirchheim: Holzofen löst Brand aus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist gegen 0.40 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienwohnhaus in der Straße Auf dem Wört in Kirchheim am Ries bemerkt worden. Die Feuerwehr rückte mit 32 Einsatzkräften zum Brandort aus und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Holzofen ausgelöst worden sein. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50 000 Euro.