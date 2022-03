Kirchheim hat sich fleißig an der Kreisputzete beteiligt

Auch in diesem Jahr hat Kirchheim an der kreisweiten Flurputzete teilgenommen. Mehr als 50 Erwachsene und Kinder beteiligten sich in der kleinen Gemeinde am Riesrand, um die Natur von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien.

Man findet den Müll leider überall: Achtlos weggeworfene Flaschen und Dosen, Einwegverpackungen, Plastikfolien und – seit Corona – auch zahlreiche Masken. Einfach weggeworfen oder auch aus Versehen aus der Tasche gerutscht, liegen die Dinge an Gehwegen, Straßenrändern, Parkplätzen und in der Natur. Mit negativen Folgen für Böden, Pflanzen und Tiere.

Zur Kreisputzete haben sich am vergangenen Samstag bei schönem Frühlingswetter Jung und Alt aus der Gesamtgemeinde Kirchheim mit viel Engagement beteiligt – getreu dem Motto „Saubere Ostalb“. In der kleinen Riesrandgemeinde kamen mehr als 50 Personen zusammen, die in Kirchheim und den beiden Teilorten Dirgenheim und Benzenzimmern den Unrat einsammelten.

„Es ist toll, dass so viele helfende Hände die Aktion unterstützen, um die Sauberkeit der Gemeinde zu erhöhen“, bedankte sich Bürgermeister Danyel Atalay bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern mit einem stärkenden Vesper. „Es bleibt zu hoffen, dass das Umweltbewusstsein und das Verständnis für eine saubere Umwelt durch eine solche Aktion nachhaltig gestärkt werden.“

Die Abfallgesellschaft GOA unterstützte die Aktion, indem sie den Helferinnen und Helfer Handschuhe und Säcke zur Verfügung stellte und den gesammelten Müll anschließend fachgerecht entsorgte.