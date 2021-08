Kirchheim blickt im Film auf Freilichttheater-Projekte zurück

Mit einem filmischen Rückblick hat die Gemeinde Kirchheim die Freilichttheater-Projekte der vergangenen Jahre Revue passieren lassen. Hintergrund ist die Corona-Pandemie gewesen, die sowohl den vorgesehenen Termin im Jahr 2020 als auch den Ausweichtermin 2021 unmöglich gemacht hatte.

Kürzlich wurde das Vorhaben im Klostergarten an einem sommerlichen Sonntagabend realisiert. Bürgermeister Willi Feige zeigte den Besuchern, darunter zahlreiche Akteure der vergangenen Spiele, noch einmal den Werdegang der Theateridee nach der Umgestaltung des Kreuzgangareals im Jahr 2005 bis zur ersten Aufführung im Jahr 2008 auf. Er würdigte neben dem kreativen Autor und einsatzfreudigen Regisseur Martin Bernard die aktive Truppe, die im Bühnenbau und Kostümgestaltung sowie bei der technischen Ausrüstung und Requisitenbeschaffung das Grundgerüst der Aufführungen sicherstellte. Dabei vergaß er nicht die die große Schar der großen und kleinen Mitwirkenden, die sich in die bisher sieben Theaterstücke mit Begeisterung eingebracht hatten. Mit großem Engagement hatten die örtlichen Vereine jeweils die Besucherbetreuung von der Einweisung bis zur Bewirtung übernommen. Horst Hoffmann und Thomas Botschek hatten für den Rückblick Filmsequenzen von 15 bis 20 Minuten Dauer erstellt, die über einen Beamer auf die Leinwand projiziert wurden.

Bürgermeister Willi Feige übernahm die Moderation zum ersten Theaterstück aus dem Jahre 2008 „Die Nonne und der Dieb“. Das Leben der Klosterfrauen, der Besuch des jungen Mozart mit dem Abt Coelestin Angelsprugger, ein geheimnisvoller Dieb und ein mit berittenen Soldaten in offener Kutsche vorfahrender Fürst wurden eindrucksvoll ins Bild gerückt.

Edwin Michler verkündete in Nachtwächtermanier „Hört ihr Leute lasst euch sagen, was sich hier hat zugetragen, der Geschichten gab es viel, heute noch das neue Ziel“ und erläuterte dann die Szenen zum „Aufruhr im Kloster“. In dem Stück des Jahres 2010 war es um die Drangsal der bäuerlichen Bevölkerung durch den in die eigene Tasche wirtschaftenden Klostervogt Damian gegangen.

Thomas König erläuterte die lebhaften Szenen aus der Aufführung des Jahres 2012 „Der Pfarrer von Kirchheim“. Er zeichnete auch mit seinem Team für den damaligen aufwändigen Kulissenbau verantwortlich, wurde doch hier der Brand des halben Dorfes wirksam nachempfunden.

Thomas Botschek, für die musikalische Ausgestaltung mehrerer Theaterstück zuständig, hatte die Filmsequenzen zum „Geheimnis des Klosterbräu“ aus dem Jahr 2014 und im Jahre 2016 nachfolgend „Die lu(i)stigen Weiber von Kirchheim“ bereits weitgehend mit kommentierendem Ton unterlegt. Hier begeisterte der Originalauftritt von Eberhard Buser als Bräuknecht Leonhard, der mit Gestampfe seines Spatens noch einmal seine Verzweifelung hinaus sang, welchem der streitenden Brüder im Klosterbräu er sich anschließen sollte.

In mehreren vorangegangene Stücken hatte Barbara König mit Kindern einen Projektchor inszeniert. 2018 gab es dann das „Räuber Hotzenplotz“. Das Stück fand nicht nur bei der Besucherschar - jung und alt - großen Anklang, sondern wurde seinerzeit auch aus dem Jagstregion-Jugendfonds mit 250 Euro honoriert.

Martin Bernard ließ letztlich aus dem Theaterstück des Jahres 2018 „Das Erbe der Äbtissin“ etliche Szenen Revue passieren und beschloss damit den Reigen der Stücke aus seiner Feder, die mehr oder weniger thematisch das Klosterleben einbezogen hatten.

Sein Ausblick in die Zukunft, untermalt mit einer Filmsequenz, galt dem neuen Stück „Kommissar Stelzle ermittelt“. In Absprache mit dem Autor Ronald Hummel, der von der Idee begeistert war, hatte Martin Bernard eine Bühnenversion konzipiert, zu der erste Szenen noch unter Beteiligung des inzwischen verstorbenen Rieser Autors Ronald Hummel abgedreht werden konnten. Nun sieht es das Theaterteam als ehrendes Gedenken und Verpflichtung an, im kommenden Jahr die Aufführung auf die Bühne zu bringen.

Bürgermeister Willi Feige zeigte sich zum Ende der Veranstaltung erfreut darüber, dass mit dieser rückblickenden Präsentation eine echte Premiere zur Unterhaltung des Publikums gelungen sei.