Kirchheim beschließt Haushalt 2019

Nachdem der Kirchheimer Gemeinderat im Dezember über die Finanzplanung beraten hat und die Verwaltung einstimmig beauftragt wurde den Haushalt 2019 aufzustellen, wurde dieser wie auch die Finanzplanung 2018 bis 2022 einstimmig verabschiedet.

In seiner Rede zum Haushalt betonte Bürgermeister Willi Feige, dass die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die geplanten und nötigen Zukunftsinvestitionen in den Infrastrukturausbau sowie die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen begünstigen. Sowohl die Zuweisungen vom Land als auch die Steuereinnahmen seien gestiegen. Zudem würde man auch in den Genuss verschiedener Fördertöpfe kommen.

Mit einem Gesamtvolumen von rund 5,76 Millionen Euro sei der Haushalt sehr ambitioniert. Hiervon entfallen etwa 4,26 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und rund 1,5 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt aus dem die Investitionen finanziert werden. Die Nettoinvestitionsrate beträgt stolze 495 000 Euro, die Tilgungsrate 93 487 Euro. Daraus ergibt sich eine Zuführungsrate in den Vermögenshaushalt von 587 500 Euro. Trotz aller Investitionen hoffe man die geplante Neukreditaufnahme von 300 000 Euro vermeiden zu können. Ohne die Neukreditaufnahme läge die Verschuldung bei 749 781 Euro (pro Kopf 403 Euro), mit Neukreditaufnahme bei rund 1,05 Millionen Euro (pro Kopf 564 Euro). Positiv für die Bevölkerung – bei den Hebesätzen und Gebühren ist auch 2019 kein Anstieg zu erwarten.

Als Schwerpunktgemeinde Ländlicher Raum habe man auch in der Zukunft vermehrt Rechte und Pflichten, die sich positiv auf die Gemeindeentwicklung auswirken.

Die größten Einnahmen im Verwaltungshaushalt werden durch 56,38 Prozent Zuweisungen, 13 Prozent Gebühren und elf Prozent Steuern generiert. Im Vermögenshaushalt kommen 28 Prozent durch Zuweisungen , 20 Prozent durch die geplante Neukreditaufnahme und 13 Prozent durch Bauplatzverkäufe.

Zu den wichtigsten Investitionen 2019 zählen:

Die Wohnumfeldmaßnahme Benzenzimmern mit Sanierung der L1060 und des Kanalsystems für 100 000 Euro werden erst mal 150 000 Euro fließen. Insgesamt sind 700 000 Euro dafür eingeplant.

Die Kosten für die geplante Sanierung des Bauhofs in Kirchheim werden laut Haushaltsplan 100 000Euro betragen.

Der Breitbandausbau Benzenzimmern kostet 85 000 Euro.

Für die Erschließung der Baugebiete Kleines Feldle und Gumpen fließen 260 000 Euro.

Der Breitbandausbau Jagstheim schlägt mit 150 000 Euro zu Buche.

Die Wohnumfeldmaßnahme Rathaus kostet die Gemeinde 119 000Euro.