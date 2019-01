Er ist eigentlich Spezialist für das Kegeln. Doch in diesem Jahr hat sich Jürgen Förstner auch beim Schießen als der Treffsicherste erwiesen und sich im Rahmen des Königsschießens die Königswürde beim Schützen- und Kegelverein Goldberg Goldburghausen geholt.

Die Überraschung bei den Teilnehmern war groß, als Sportleiterin Roswitha Götz ihm die Königskette umhängte. Die Damen- und Jugendkönigswürde blieb in einer Familie. Während Roswitha Götz bei den Damen am erfolgreichsten war, traf Tochter Jana Götz bei den Jugendlichen am besten. Die Familie Götz war auch in den weiteren Wettbewerben erfolgreich.

Gute Resonanz auch bei Jugendlichen

In guter Form zeigte sich auch Altmeister Fritz Schied, der zwei Wettbewerbe für sich entscheiden konnte, nämlich bei der Serienscheibe sowie der Schieß- und Kegelscheine. 43 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnete der Verein beim diesjährigen Königsschießen, was gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Steigerung bedeutete. Schützenmeister Gotthard Volk begrüßte die Zunahme und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass dies auch künftig so bleiben werde. Positiv wertete der Schützenmeister, dass auch bei den Jugendlichen das Königsschießen immer noch auf Resonanz stoße.

Platzierungen in den Wettbewerben:

Schützenkönig: (1.) Jürgen Förstner, (2.) Martin Förstner, (3.) Christian Pawlowski.

Damenkönigin: (1.) Roswitha Götz, (2.) Miriam Götz, (3.) Nathalie Salzer.

Seniorenkönig: (1.) Gerhard Mährle, (2.) Hildegard Holzner, (3.) Fritz Schied.

Jugendkönig: (1.) Jana Götz, (2.) Julia Förstner, (3.) Jessica Steinmeyer.