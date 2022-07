Jagstheim vollständig mit Glasfaser erschlossen

Schon bald ist die Gigabit-Zukunft in Jagstheim gelebte Gegenwart. Alle Haushalte in dem Kirchheimer Weiler Jagstheim haben sich für einen Glasfaseranschluss entschieden und werden schon bald mit schnellem Internet versorgt. Kürzlich fand die Übergabe des Netzes durch die Gemeinde an den Netzbetreiber NetCom BW statt.

„Damit gehen wir den nächsten großen Schritt in Richtung eines flächendeckenden Breitbandausbaus in unserer Gemeinde. Nach Jagstheim sollen schon zeitnah die nächsten Bauabschnitte folgen“, unterstreicht Bürgermeister Danyel Atalay die Absichten der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats. Der Antrag zum Ausbau der Gesamtgemeinde im Rahmen des Grau-Flecken-Programms wurde von der Gemeindeverwaltung bereits im März 2022 gestellt. „Wir Jagstheimer sind froh, dass wir mit Hilfe des Weiße-Flecken-Programms des Bundes nun in den Genuss von schnellem Internet kommen. So wird Homeoffice auch bei uns endlich eine echte Option“, freut sich der Jagstheimer Gemeinderat Hubert Schurrer.

Wann die Jagstheimerinnen und Jagstheimer nun tatsächlich mit schnellem Internet versorgt werden, liegt nun an der NetCom BW. Mit der Übergabe der Netzdokumentation und deren Einpflegung in die internen Systeme des Unternehmens, ist von jetzt an die NetCom BW für den letzten Ausbauschritt verantwortlich. Das Tochterunternehmen der EnBW AG wird in den kommenden Monaten die aktive Technik aufbauen und installieren. Erst dieser finale Schritt ermöglicht eine Datenübertragung über die neuen Glasfaserleitungen. Da es sich hierbei jedoch um einen aufwendigen Prozess handelt, können diese Arbeiten noch etwas Zeit in Anspruch nehmen – vertraglich vereinbart sind maximal fünf Monate. Zum jetzigen Zeitpunkt wird daher seitens der NetCom BW von einer endgültigen Inbetriebnahme der Netzinfrastruktur im Herbst dieses Jahres gerechnet. Dank der FTTB-Technik können sich Bürgerinnen und Bürger in Jagstheim von diesem Zeitpunkt an beim Surfen im Internet auf Datenübertragungsraten von bis zu 1.000 Mbit/s freuen.