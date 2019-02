1000 Euro hat der Jägerclub Kirchheim beim Weihnachtsmarkt in Kirchheim gesammelt. Die Verantwortlichen waren mehr als zufrieden und waren selber sprachlos, was unterm Strich hängen geblieben war. Von den 1000 Euro gehen 400 Euro an die neue Nachwuchsguppe des Obst- und Gartenbauvereins und 600 Euro an die Jugendkapelle des Musikvereins Kirchheim.