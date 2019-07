In Kirchheim ist die Klosterkirche geschlossen

Die Klosterkirche in Kirchheim ist seit einem Viertel Jahr geschlossen. Grund dafür sind Risse an der Decke. Wie diese entstanden sind und wie man dagegen vorgehen kann, ist unklar. Für die Gemeindemitglieder heißt es im Gottesdienst nun „zusammenrücken“.

„Aus Sicherheitsgründen bleibt die Kirche bis auf weiteres geschlossen. Die Gottesdienste finden in der Zeit in der Stiftskapelle statt“ steht in großen Lettern auf einem Schild an der Eingangstüre der Kirchheimer Klosterkirche. „Schon 2018 bemerkte die Messnerin, dass in der Klosterkirche ab und zu Putz von der Decke rieselte“, erklärt Klosterführer Edwin Michler. Aus diesem Grunde seien im Herbst 2018 über 30 Messprismen installiert worden, um eventuelle Bewegungen des Mauerwerks zu registrieren.

Am Sonntag vor Ostern habe die Problematik dann den Höhepunkt erreicht: „An einigen Nahtstellen des Kreuzrippengewölbes zu den Außenmauern und zur Decke haben sich mit dem Auge erkennbare Risse gebildet und das beauftragte Architekturbüro zog die Reißleine“, erklärt Michler, der auch Kirchengemeinderatsmitglied und Vorsitzender des Freundeskreises Kloster Kirchheim ist. Seitdem sei die Klosterkirche nun geschlossen.

Da die Stiftskapelle nur etwa Platz für 60 Gottesdienstbesucher bietet, müssen die Kirchheimer seitdem zusammenrücken und improvisieren. Daher wurde der Frauenchor kurzerhand zur provisorischen Empore. Diese bietet dem Kirchenchor, dem Organisten und nochmals weiteren 60 Gläubigen Platz – allerdings ohne direkten Blickkontakt zum Pfarrer. Eine Art des Gottesdienstes, die den Gläubigen sicher lang in Erinnerung bleiben wird, wie Edwin Michler ergänzt.

Wie es zur Rissbildung kam, darüber tappen die Spezialisten trotz aller Technik immer noch im Dunkeln. „Die Experten und auch wir vermuten aber, dass die Ursache auf den trockenen Sommer 2018 zurückgeht“, so Edwin Michler. Konkreter könnte das Mineral Montmorillonit, das auch im Ries vorkommt, verantwortlich sein. Dieses kann sein Volumen bei Wasseraufnahme bis auf das zehnfache vergrößern und bei Wasserentzug auch dementsprechend schrumpfen. Untersuchungen der Münchner Rückversicherung bestätigen diese Annahme, zumal die Schäden durch Aufquellen bei weitem nicht so groß sind, wie die, die durch die Schrumpfung und die damit verbundenen Bodensenkungen entstehen.

Die Ursache erkennen ist das eine, die Schäden zu beheben und die Kirche wieder dauerhaft für die Öffentlichkeit sicher zu machen, ein anderes. Bislang kann keiner der Beteiligten sagen, wie lange die Klosterkirche noch gesperrt ist und wie man dem Problem begegnen kann. „Das schlimmste ist die Ungewissheit. Wir hoffen, dass wir bald Klarheit haben weshalb es zur Rissbildung kam und wie man dagegen vorgehen kann. Aber wie es aussieht tappen alle beteiligten Experten wie wir noch im Dunkeln“, so Edwin Michler. So sind, entgegen der Gewohnheiten in Kirchheim aktuell alle Kirchen im Klosterbereich geschlossen. Durch die Sperrung muss Edwin Michler auch seine Führungen verändern. „Leider muss ich den Besuchern unserer schönen Klosteranlage aktuell unsere größten und schönsten Schätze vorenthalten oder, wenn überhaupt, nur von weitem, von der ehemaligen Nonnenempore zeigen.“