IKK classic zeichnet Kirchheimer Firma aus

Die Kirchheimer Firma Metallbau Mahler ist für ihr betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) von der Innungskrankenkasse IKK classic ausgezeichnet worden. Das Unternehmen hat das Finale der Corporate Health Awards im Bereich Handwerk erreicht.

„Sie haben die Bedeutung von BGM erkannt und die Maßnahmen effektiv umgesetzt“, betonte IKK-Regionalgeschäftsführer Hubert Fischinger bei der Urkundenverleihung an Wilhelm, Angelika und Michael Mahler in dem Familienbetrieb in Kirchheim am Ries. Die Urkunde erhielt die Firma Metallbau Mahler als Finalist im Wettbewerb um einen Gesundheitspreis speziell für das Handwerk.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausscheidung für den Corporate Health Award „Sonderpreis Gesundes Handwerk“ war, dass der Betrieb ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) mit der Handwerkerkrankenkasse aufsetzt, erklärt Hubert Fischinger.

Schon vor Jahren haben die Mahlers begonnen, gesundheitsfördernde Maßnahmen für ihre Mitarbeiter anzubieten – mal eine Rückenschulung, mal eine Ernährungsberatung mit gemeinsamem Kochen in der Mahlerschen Küche. „Mir hat da aber die Nachhaltigkeit gefehlt“, erinnert sich Angelika Mahler. Da sie als Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk engen Kontakt zu IKK-Geschäftsführer Fischinger hat, war es nur folgerichtig, es mit dem strukturierten betrieblichen Gesundheitsmanagement der IKK classic zu versuchen.