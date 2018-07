Hospizarbeiter blicken über Grenzen

Sterbenden Menschen und ihren Angehörigen auf ihrem schweren Weg zur Seite stehen -- das ist der Grundgedanke der Hospizbewegung. Eine europäische Begegnungswoche bringt nun Engagierte aus verschiedenen Ländern zusammen, die in der Hospizarbeit tätig sind oder Hospizdienste planen.

Von unserem RedakteurBernhard Hampp

Am Montagabend trafen sich die Teilnehmer des fünftägigen Begegnungsprojektes. Sie kommen aus Polen, Tschechien, der Slowakei und von der Ostalb. Unter ihnen Gregor Giemza, Leiter des Zentrums für Mission und Evangelisation im südpolnischen Cieszyn: „Wir möchten die Erfahrungen aus diesem Projekt gerne dazu nutzen, um ein Ausbildungsangebot für ehrenamtliche Hospizarbeiter zu begründen“, sagt Giemza. Er besucht Deutschland gemeinsam mit einem Team von Pflege- und Seelsorgeexperten, die später ambulante Hospizhelfer ausbilden sollen.

Ivana Andryskova von der schlesischen Diakonie in Tschechien leitet das Projekt, das vom Grundtvig-Progamm der EU für lebenslanges Lernen gefördert wird. „Deutschland hat ein gutes System, Ehrenamtliche für den Hospizdienst auszubilden, von dem wir lernen wollen“, sagt sie. So stehen in dieser Woche unter anderem Besuche im Altenheim Kirchheim, bei der Demenzberatung Aalen und im stationären Hospiz Sankt Martin in Stuttgart an. In einem Referat erfahren die Teilnehmer, wie sich Kinder den Tod vorstellen. Den Abschluss des Deutschlandbesuches bildet eine Vortragsveranstaltung im Aalener Ostalb-Klinikum am Freitag. Referentinnen sind unter anderem die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin und die Europaabgeordnete Inge Gräßle.

Angehörige einfühlsam begleiten

Das Projekt ist auf zwei Jahre ausgelegt: Schritt für Schritt sollen die Partner aus Osteuropa daran gehen, nachhaltige Konzepte für Hospizarbeit umzusetzen, begleitet von ständiger Qualitäts-Evaluation. „Es geht darum, gemeinsame Standards zu schaffen, die das Lebensende mit seinen Werten in den Blick nehmen", betont die Aalener Supervisorin und Organisationsberaterin Christine Class, die das Projekt für die deutsche Seite in Zusammenarbeit mit der ökumenischen Sozialstation Heidenheim leitet.

Im Mittelpunkt, so Christine Class, müsse das menschenwürdige, schmerzarme und selbstbestimmte Sterben stehen. Aber auch die Begleitung der Angehörigen, die von einem geliebten Menschen Abschied nehmen, und der Hinterbliebenen, die trauern, gelte es einfühlsam zu begleiten.