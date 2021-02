Heizungsanlage brennt: Feuerwehr rückt aus.

Im separat angebauten Heizraum eines landwirtschaftlichen Anwesens in Jagstheim ist es am Dienstag gegen 15.10 Uhr in einer mit Hackschnitzeln betriebenen Heizungsanlage aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand gekommen. Der Eigentümer war durch Brandgeruch aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr verständigt.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden an der Heizungsanlage wird auf rund 30 000 Euro beziffert. Gebäudeschaden entstand keiner. Die Freiwilligen Feuerwehren Bopfingen und Kirchheim waren mit 15 Mann im Einsatz.