Gelungene Feier für die Kirchheimer Senioren

Wie jedes Jahr hat die Gemeinde Kirchheim ihre Senioren zum Seniorenadvent eingeladen. Bewirtet vom Deutschen Roten Kreuz, haben die Senioren die selbst gemachten Kuchen, Plätzchen und Vesperplatten genossen – und vor allem die Zeit, um zu reden und sich auszutauschen.

Um möglichst allen das Kommen zu ermöglichen, sammelte ein eigens gemieteter Bus die Senioren in den fünf Ortsteilen ein. Sogar das Essen und Trinken wird von der Gemeinde übernommen. Für Unterhaltung sorgte ein Bläserensemble des Musikvereins Kirchheim, in dem nicht weniger als vier Dirigenten mitspielten. Und da an einer zünftigen Advents- oder Weihnachtsfeier mindestens einmal gemeinsam gesungen werden sollte, ließen sich die Senioren nicht zweimal bitten. Zwar lagen die Texte aus, jedoch brauchten die textsicheren Senioren, die es sichtlich genossen, gemeinsam zu singen, diese Hilfe nicht.

Mit seinen Gedanken zum Advent sorgte Pfarrer Hubert Klimek für wohltuende Momente. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des Kinderchores. Im April im Rahmen der Klosterspiele gegründet, hat er sich unter der Leitung von Beate Weiß mittlerweile zu einer festen Einrichtung entwickelt. Obwohl sie bereits mehrere Auftritte hinter sich haben, waren die 17 Mädchen und Jungs beim Einmarsch noch etwas schüchtern und nervös. Kaum auf der Bühne, legte sich das Lampenfieber aber schlagartig und mit ihren lustigen Liedern sangen sie sich sofort in die Herzen der Besucher. Lang anhaltender Applaus und ein Nikolaus von der Gemeinde waren der verdiente Lohn für die Künstler. Alles in allem hat der Seniorenadvent auch dieses Jahr allen Beteiligten, egal ob als Gast oder als Helfer, viel Freude bereitet.