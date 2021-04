Erst zum Ausziehen animiert, dann mit Nacktaufnahmen erpresst

In letzter Zeit sind mehrere Anzeigen wegen Erpressung bei der Polizei in Nördlingen erstattet worden. Die meist weiblichen Täterinnen kontaktieren Männer per Video über diverse soziale Messanger und zeigen ihre körperlichen Reize, teilt die Polizei Nördlingen mit.

Dabei animieren sie ihre meist männlichen Opfer, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Opfer werden dabei gefilmt beziehungsweise werden Screenshots von den Situationen aufgenommen. Von den Opfern wird später eine Geldsumme erpresst, wenn diese nicht gezahlt wird, werden die prekären Bildaufnahmen in das soziale Netzwerk veröffentlicht. Die Polizei warnt davor, sich auf solche Situationen einzulassen.