Erfolg wiederholt: Herren 55 sind erneut Meister in der Württembergstaffel

Eine besondere Leistung haben die Tennis-Herren 55 der SPG Kirchheim/Oberdorf in der Saison 2022 erreicht. Zum vierten Mal in Folge haben sie sich den Meistertitel in der Württembergstaffel erspielt.

Die erfolgsverwöhnten Tennisspieler des TC Bernhausen meldeten in diesem Jahr auch eine Mannschaft bei den Herren 55. Ihre Messlatte war hoch, denn sie meldeten den Anspruch an, die Herren 55 aufzumischen.

Dies gelang aber dann nur zum Teil, denn gegen die SPG Kirchheim/Oberdorf mussten sie trotz eines 3:3 eine knappe, aber bittere Niederlage auf ihrer schönen Tennisanlage hinnehmen. Mit Spannung wurde auch das Derby gegen den TC Riesbürg erwartet, die in die Württembergliga aufgestiegen sind. Viele Zuschauer erlebten auf der Anlage in Oberdorf spannende Spiele bei denen sich aber die Spielgemeinschaft mit 5:1 durchsetzen konnte.

Mit weiteren deutlichen Siegen gegen TA NLV Vaihingen, TV Böbingen und der SPG Bad Wildbach/Calmbach/Neuenburg standen am Ende 5:0-Punkte für die SPG auf der Ergebnisstafel. Von 30 Matches wurden 24 gewonnen und nur sechs Mal ging der Gegner als Sieger vom Platz. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung holte sich das Team letztlich ungefährdet den vierten Meistertitel in Folge in der höchsten Spielklasse der Württembergstaffel.