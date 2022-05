Drei Fahrzeuginsassen verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 22-Jähriger am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße 3205 in Richtung Kirchheim von der Fahrbahn abgekommen. Als das Fahrzeug in das Bankett fuhr, erschrak der 22-Jährige und steuerte rasch gegen. Hierdurch kam der Wagen von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf, überschlug sich und blieb dann auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 22-Jährige und eine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt, ein weiterer, 25 Jahre alter Beifahrer, erlitt schwere Verletzungen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.